Afectados por el incendio de Bédar y Los Gallardos (Almería) crean un grupo de trabajo para buscar soluciones

Terrenos calcinados por el incendio de Bédar y Los Gallardos (Almería). - 'BÉDAR FIRE WORKING GROUP'

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos afectados por el incendio de Bédar y Los Gallardos (Almería) ha comenzado a organizarse y ha creado un grupo de trabajo que pretende convertirse en una plataforma cívica para analizar lo ocurrido y buscar soluciones que eviten nuevos incendios en la zona.

Bajo la denominación inicial 'Bédar Fire Working Group', traducida como 'Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar', se han agrupado unas siete personas, algunas de las cuales han participado anteriormente en iniciativas en defensa de los intereses locales, como la oposición al proyecto de cables de alta tensión "que se pretendía instalar a través del municipio".

"Queremos hacer algo. La sociedad clama por soluciones. Este ha sido el tercer fuego importante que ha sufrido la zona y cada uno ha ido a peor. Por nuestros vecinos y sus familias vamos a luchar pacíficamente para que esto no ocurra más", ha trasladado el colectivo en un comunicado.

El grupo centrará su actividad en la búsqueda de soluciones, más que en la atribución de responsabilidades. Entre otras cuestiones, analizará el funcionamiento del sistema de alertas, los medios contra incendios y los planes frente al fuego, además de las posiciones de agricultores, ecologistas y representantes de la sociedad civil.

Entre las personas que forman parte de la iniciativa hay conocedores de los incendios y del planeamiento, que prevén contactar con las administraciones competentes y con los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía.

Una de las integrantes ha expresado su "gran tristeza" por las víctimas y los daños materiales. "Hemos visitado lo que se podría llamar la 'zona cero' del fuego, y es un horror. Nos surgen muchas preguntas, aunque el asunto está siendo investigado por los juzgados y hay que respetar sus pesquisas", ha manifestado.

El colectivo espera convocar próximamente una reunión general para escuchar a los residentes y a los propietarios de viviendas y negocios, así como para avanzar en su organización.

"Aún es pronto. Los ánimos están alterados, y la gente está en shock; vamos a tratar de ser cuidadosos con las sensibilidades. El tema acaba de empezar y habrá tiempo para todo", han señalado desde la plataforma.