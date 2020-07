Aislados medio centenar de usuarios y empleados de la residencia de Fondón (Almería) con un positivo por Covid

FONDÓN (ALMERÍA), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de usuarios y unos 20 trabajadores de la residencia municipal de mayores 'Moraima' de la entidad autónoma local de Fuente Victoria permanecen aislados después de que este jueves se confirmara el positivo de una de las residentes tras su ingreso en el Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería), con lo que se prevé que en la mañana de este viernes se les practiquen las pruebas PCR.

La usuaria afectada, de avanzada edad y que se encontraba en cama sin haber recibido visitas del exterior recientemente, fue aislada en el interior de la residencia el pasado martes al mostrar los primeros síntomas, y el miércoles, tras recibir una visita médica, fue trasladada al centro hospitalario donde 24 horas después las autoridades sanitarias confirmaron el contagio.

"Ahora vamos a repetir todo el proceso entre los trabajadores y residentes", ha explicado a Europa Press el alcalde de Fondón, Valentín Martín, quien ha asegurado que la residencia enclavada en la Alpujarra almeriense se encuentra "cerrada a cal y canto", de modo que incluso los empleados a los que la noticia sorprendió trabajando, entre ellos auxiliares, enfermeros, fisioterapeutas y cocineros, han pasado la noche en el centro.

En este sentido, el resto de trabajadores que se encuentran en sus casas han sido instados a permanecer en cuarentena hasta que se obtengan los resultados de la pruebas que se les practicarán este viernes a partir de las 11,00 horas. Dicho resultados no serán conocidos previsiblemente hasta este sábado.

El primer edil confía en el que los análisis permitan determinar de dónde parte el contagio, de modo que las principales hipótesis que se barajan son el contacto con algún empleado o con otro residente que haya recibido una visita del exterior, aunque en este aspecto la residencia ha seguido un protocolo "muy restrictivo", según el alcalde.

En cualquier caso, según las primeras apreciaciones, los miembros de la residencia no han mostrado síntomas compatibles con la enfermedad por lo que, en esta línea, tampoco se descarta todavía un falso positivo. Una vez se obtengan los resultados, la intención es articular turnos de dos trabajadores cada 24 horas entre aquellos que se encuentren sanos.

PERÍMETRO DE SEGURIDAD

De forma paralela, desde el Ayuntamiento ya se ha procedido a la desinfección total de todo el perímetro que rodea a la residencia y se ha acordonado para evitar el tránsito de personas, toda vez que el centro ha sido provisto de un gran lote de material sanitario.

Así, se ha colocado un cordón en torno a la residencia, por lo que se ha prohibido cruzar al otro lado de la banda preventiva a todo persona que no sea residente en la manzana, de la residencia o no forme parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Igualmente, se han aplicado todas las medidas anunciadas en bando, con el cierre de espacios públicos y el corte de fuentes, al tiempo que algunos establecimientos del municipio también han acordado no abrir sus puertas en prevención.

Martín ha recordado que el Consistorio no tiene capacidad para ordenar un confinamiento, pero sí ha recomendado a los vecinos de Fuente Victoria, Fondón y Benecid que no salgan de sus casas si no es estrictamente necesario, y en caso de tener que hacerlo, usen la mascarilla, guarden la distancia social y mantengan la higiene de manos como medidas preventivas.

"Debemos actuar con responsabilidad, cumpliendo las normas de prevención a rajatabla", han indicado desde el Ayuntamiento, donde también han mandado un mensaje de ánimo a los residentes, trabajadores y sus familiares, al tiempo que han pedido "paciencia" hasta conocer el resultado de las pruebas.

PREVENCIÓN EN PUEBLOS VECINOS

Por su parte, algunos pueblos del entorno también han aprobado normas de urgencia en materia de prevención, como es el caso de Laujar de Andarax, que este jueves celebraba un pleno en el que se acordaba por unanimidad medidas restrictivas para los próximos 15 días.

Así, en el municipio aledaño se ha optado por cancelar todas las actividades culturales, cerrar espacios públicos como el pabellón de deportes, el complejo deportivo y los parques infantiles, suspender el mercado ambulante y cortar las fuentes.

"Pedimos colaboración y prudencia", han trasladado desde el Ayuntamiento laujareño en sus redes sociales, donde también esperan la "comprensión" de los vecinos ante las medidas orquestadas.