El alcalde de Almería pide a Junta y Gobierno "flexibilidad administrativa" y más aportación de tributos para "ayudar"

ALMERÍA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha pedido este lunes al gobierno regional y central "flexibilidad administrativa" y que "se incremente la participación en los tributos" de la Junta de Andalucía y del Gobierno para que las administraciones locales puedan "ayudar" a los ciudadanos como administración "más cercana".

"No estoy pidiendo solo dinero, estoy pidiendo también flexibilidad administrativa y altura de miras para los ayuntamientos que somos la administración más cercana a los ciudadanos podamos ayudarles el día que consigamos vencer la crisis sanitaria", ha indicado el primer edil almeriense en una comparecencia televisada tras celebrar la primera junta de gobierno local telemática de la historia del Consistorio.

El regidor ha indicado que desde el Ayuntamiento se trabaja en un paquete de medidas que tiene como ámbito de actuación la rebaja y bonificación "a máximos" de tasas e impuestos municipales a sectores afectados por la crisis del coronavirus, la flexibilización para que los contratos en vigor y con proveedores "no se vean perjudicados" así como otras "medidas directas" para los más afectados por la situación.

A preguntas de los medios efectuadas mediante mensajería instantánea, Fernández-Pacheco ha reconocido que bajo la legislación vigente "no es fácil" ejecutar "de manera inmediata" la bajada o exención de impuestos y tasas, ya que "no tendrían vigor hasta el año que viene", si bien ha insistido en el interés municipal de favorecer a los autónomos, negocios y pequeñas empresas que se han visto afectadas económicamente o mediante el mantenimiento del empleo, fundamentalmente.

En esta línea, ha incidido además en el efecto que la bajada de impuestos podría tener en las cuentas municipales, ya que una rebaja del 50 por ciento en la tasa de basura al comercio, la hostelería, centros de formación y ocio ligado al sector turístico "rondaría los 1,2 millones de euros" que se tendrían que "dar de baja en el presupuesto".

El alcalde, quien ha insistido en que Almería es una de las ciudades con los tipos impositivos "más bajos de España", ha llamado la atención sobre el "papel que juegan los ayuntamientos" para reducir el impacto económico de la crisis sanitaria. "No quiero más dinero del que me corresponda ni dinero que no sea para gastar en otra cosa que no sea ayudar a quien lo está pasando mal a consecuencia del coronavirus", ha asegurado.

Entre sus propuestas, ha deslizado la posibilidad de aplicar cambios normativos que permitan reconducir el superávit de los ayuntamientos, actualmente limitado. "La semana pasada el Ayuntamiento de Almería aprobó la liquidación del presupuesto del año pasado con un superávit de 16 millones de euros. Queremos poder usar ese superávit para ayudar a las personas que más lo necesita, queremos que se incremente nuestra participación en los tributos de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España", ha explicado el alcalde, quien ha recordado que esta petición "es unánime por parte de todos los alcaldes de España" y que ha sido trasladada a la FEMP.

"LA OBRA PÚBLICA SE PARA POR NORMA GENERAL"

En cuanto a la afección a la actividad municipal, Fernández-Pacheco ha explicado que la obra pública "se para por norma general excepto que supongo un perjuicio para el ciudadano", ya que podrían darse casos de dejar a "un barrio entero sin agua potable". "Estamos analizando actuación por actuación y solo continúan las obras en sitios cuya paralización sea un perjuicio", ha destacado.

Aún así, ha asegurado que muchos servicios "no se pueden prestar" desde casa, por lo que algunos de ellos como el de Policía Local, Bomberos o Protección Civil, seguirán con su desarrollo. En cuanto al Centro Municipal de Acogida, el alcalde ha detallado que se mantiene abierto aunque se han incrementado las medidas de seguridad e higiene, con mayor espaciamiento en los turnos de comida y en la afluencia, gracias a la colaboración de los trabajadores sociales.

El regidor ha indicado que el personal dependiente del Ayuntamiento supera las 3.000 personas si se incluyen los servicios que se presta a través de empresas concesionarias, a las que se ha pedido un plan de prevención especial para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios. Así, ha afirmado que ha hablado con la presidenta del comité de empresa de Clece, que da el servicio de ayuda a domicilio, ya que según los trabajadores, no se estarían dando las condiciones adecuadas para mantener medidas de higiene. "Esta actividad no va a ser una excepción".

LA CORPORACIÓN, "SIN SINTOMATOLOGÍA"

Tras el positivo en coronavirus confirmado por Vox en relación al concejal del Ayuntamiento de Almería y diputado provincial Francisco Rojas la pasada semana, el alcalde ha indicado que ningún miembro más de la corporación "tiene sintomatología" y, por lo tanto, de acuerdo con las instrucciones recibidas seguirán haciendo "vida normal dentro de la excepcionalidad".

Fernández-Pacheco ha indicado que solo si alguno de los concejales muestra signos se le realizará el pertinente test de detección conforma a lo marcado por las autoridades sanitarias. Así, ha agradecido la "actitud" de los portavoces de los diferentes grupos municipales, a los que ha pedido le comuniquen si alguno de sus miembros tiene el "mínimo síntoma" del virus.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento "no se puede parar", de modo que ya ha dictado tres instrucciones internas en materia de personal en la que se imparten órdenes a los funcionarios. "Todo aquel que pueda trabajar desde su domicilio o cuyo trabajo no sea imprescindible de manera presencia, lo hará desde su domicilio", ha afirmado antes de puntualizar que en el Consistorio se han tomado "muy en serio" el Real Decreto.

Así ha agradecido la labor de los profesionales en los diferentes ámbitos y ha afirmado que los almerienses pueden estar "razonablemente tranquilos y seguros, pero vigilantes y en alerta", con lo que ha hecho una "llamada al confinamiento" para "erradicar este problema sanitario".