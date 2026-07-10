El alcalde de Bédar (Almería) sobre el incendio en Los Gallardos: "En 2012 vivimos otro muy duro, pero nada que ver"

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha. - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bédar (Almería), Ángel Collado, ha expresado su pésame a los familiares de las once personas fallecidas en el incendio forestal en Los Gallardos, al mismo tiempo que ha agradecido la solidaridad de los municipios de la comarca y de los servicios de emergencias para socorrer a los vecinos de la localidad.

"Ya viví en el año 2012 otro incendio, pero no tuvo nada que ver, fue duro, muy duro también, pero no tuvo nada que ver con lo que ha sido", ha afirmado en una atención a los medios este viernes en el puesto de mando avanzado en Turre (Almería).

Sobre los vecinos fallecidos y desaparecidos, Collado ha mostrado su dolor. "Algunos de ellos son vecinos que los conozco desde hace muchos años, e incluso algunos de ellos los he casado a pesar de ser de nacionalidad distinta a la nuestra", ha manifestado.

El alcalde ha relatado la acción "puerta por puerta" del equipo municipal para evacuar a los vecinos. "Cuando tengo conocimiento del fuego, me llaman los vecinos del pueblo diciendo que hay humo. Llamo al 112 y me faltó tiempo para montarme en el coche y bajarme a la barriada", ha asegurado.

Posteriormente, Collado ha indicado que desde un punto del municipio pudo comprobar como "la lengua de fuego se desplazó con muchísima rapidez". "Yo llamé al resto de concejales para que fueran casa por casa en el pueblo y que se fueran preparando por si había que salir del pueblo. Cuando ya vimos que sí, que el fuego avanzaba con la violencia que lo hacía y con la rapidez que lo hacía, pues la decisión fue automática", ha señalado.

En esta línea, ha subrayado hay personas a las que "le cuesta mucho abandonar su casa y hay que entenderlo también", pero ha defendido la decisión de evacuar a los vecinos a localidades colindantes.

"Estuvimos a punto también de sufrir otra tragedia porque se nos cortó la salida hacia Los Gallardos, que era la salida natural que teníamos que hacer. Rápidamente cogimos y fuimos dando la vuelta a todos los coches que estaban saliendo en dirección Los Gallardos y los metimos en dirección Lubrín. Si no hubiéramos actuado de esa manera, hoy estaríamos hablando de otra cosa", ha expresado.

"Sigue siendo una mañana muy gris y cuesta respirar. La noche ha costado respirar y esta mañana aún más", ha reseñado.