El alcalde de Carboneras (Almería) pide que "se escuche" al municipio en la comisión mixta sobre el Algarrobico

CARBONERAS (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha solicitado tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central que "se escuche" y "se tenga en cuenta" la opinión de su municipio en la comisión mixta sobre el hotel de El Algarrobico, en la que se aborda cómo proceder a la recuperación del paraje, que se celebra este martes y en la que el Ayuntamiento "nunca" ha participado desde que se constituyó en 2011.

"El Ayuntamiento ha sido un convidado de piedra, nos tenemos que enterar de lo que hablan o de lo que tratan a través de los medios de comunicación", se ha quejado Hernández en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que el municipio es el "máximo damnificado" por la situación que generó el polémico hotel.

La comisión mixta fue convocada por la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero después de que el Gobierno central aprobara en Consejo de Ministros la declaración de utilidad pública de los suelos de la zona de dominio público marítimo-terrestre que ocupa el hotel de cara a la expropiación del edificio; una vía que la Junta no comparte dado que aboga por la nulidad de la licencia de obras y la reposición de la calificación de los terrenos conforme a las sentencias.

El alcalde ha asegurado que se va a dirigir a las diferentes consejerías y ministerios para ponerse "a su disposición" y tratar de que "escuchen nuestras peticiones" ante un "problema" que se ha creado "entre todas las administraciones" ya que el hotel "no se construyó de la noche a la mañana" sino que tardó tres años en edificarse hasta que un juez paralizó cautelarmente los trabajos ante las peticiones de los colectivos ecologistas.

Para Hernández, actualmente "la pelota está en el tejado de las tres administraciones" si bien es el Consistorio el que ha contado ya con varios requerimientos del TSJA tanto para declarar de nuevo como espacio "no urbanizable" el paraje en el que se asienta el inmueble así como para revisar de oficio su licencia ante una posible anulación de la misma.

No obstante, ha recordado que la concesión de la licencia de obras de 2003 contó con "los permisos pertinentes" de la Junta de Andalucía toda vez que el Gobierno central "subvencionó el proyecto", según ha manifestado antes de asegurar que por parte del equipo de gobierno (CS-PP) se trabaja en el inicio de ese expediente de revisión de la licencia.

"En las próximas semanas, cuando el capital humano del Ayuntamiento, el personal técnico del Ayuntamiento pueda, pues nos vamos a iniciar el expediente, a revisar la licencia y vamos a ver lo que saldrá", ha afirmado Hernández, quien no obstante ha precisado que dicha revisión no debe acabar en la anulación de la licencia. "No somos adivinos", ha apostillado antes de asegurar que ese aspecto "estaría por ver cuando llegue el momento de iniciar el expediente de revisión de oficio".

Con ello, el alcalde no ha despejado cuál sería el futuro del hotel a través de la acción municipal. "El hotel está ahí y la solución, vuelvo a insistir, no es fácil, pero creo que pasaría por sentarnos las tres administraciones y escuchar a los máximos perjudicados por dicho proyecto, que son los ciudadanos de Carboneras y los ciudadanos de la comarca del Levante almeriense", ha recalcado.

"El hotel del Algarrobico sigue allí, anclado en la playa del mismo nombre, mirando al mar sin crear riqueza, sin crear empleo y sin crear nada", se ha lamentado ante un "edificio fantasma" que "mancha" la imagen del municipio. "Espero y deseo que no se utilice el hotel como arma arrojadiza entre partidos políticos, entre Administraciones y que entre todos busquemos una solución, la mejor posible, para el hotel", ha añadido.

INDEMNIZAR SERÍA LA "RUINA ECONÓMICA"

En cualquier caso, el primer edil carbonero ha diferenciado igualmente lo que supondría la revisión de oficio de la licencia con una eventual indemnización a la promotora Azata del Sol, que mantiene abiertos dos procedimientos judiciales sin que, hasta el momento, haya obtenido algún pronunciamiento judicial por el que se haya que atender una reclamación patrimonial, según ha advertido.

"Carboneras tiene un presupuesto anual de unos 15 millones de euros, una posible indemnización a la empresa supondría la ruina económica", ha subrayado Hernández ante las estimaciones económicas de entre 70 y 100 millones de euros en daño patrimonial interesadas por la promotora.