El alcalde de Níjar (Almería) exige más medios contra las 'narcolanchas' y alerta del riesgo para la temporada turística

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido, durante su intervención en el desayuno informativo organizado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en San José. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Níjar (Almería), José Francisco Garrido, ha mostrado su "hartazgo" por la presencia de narcolanchas en la costa y ha reclamado al Gobierno central más medios para una Guardia Civil "sin personal ni material suficientes", al tiempo que ha alertado del riesgo que esta situación supone para la temporada turística en el municipio.

Así lo ha manifestado este viernes durante el acto de apertura del desayuno informativo organizado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en San José.

Se trata de una jornada bajo el título 'Seguridad y Justicia en el litoral: desafíos ante el narcotráfico y la presión migratoria en el Mar de Alborán', que ha reunido en la localidad nijareña, considerada la 'capital' del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, a representantes del ámbito judicial y de las fuerzas de seguridad para analizar la situación actual del litoral almeriense.

Durante su intervención, el regidor del PP ha reclamado actuar ante la situación que, a su juicio, se vive en la costa almeriense. "Basta ya de permitir que los narcos toreen a las embarcaciones de la Guardia Civil, basta ya de poner en juego la seguridad de los nijareños y de aquellos que tienen que velar por nuestra protección", ha señalado.

Garrido, que ha estado acompañado por la concejal de Seguridad y parlamentaria andaluza, Mónica Morales, también ha expresado su "preocupación" por el impacto que la presencia continua de embarcaciones ilegales tiene en el municipio.

En este sentido, ha señalado que "el Gobierno de España tiene que ponerse las pilas de una vez por todas", ya que "además del problema de inseguridad para vecinos y fuerzas de seguridad, se está poniendo en riesgo la temporada turística en nuestro municipio, donde el turismo es esencial para nuestra economía".

Asimismo, ha advertido de otro "problema añadido" vinculado al impacto ambiental en el entorno del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. "No podemos mirar para otro lado ante el daño mediambiental que generan esas cientos de garrafas flotando con restos de combustible en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar", ha señalado.

El alcalde ha insistido en la necesidad de reforzar los recursos de la Guardia Civil y ha advertido de que "o el Gobierno de España dota a la Guardia Civil de personal suficiente, de medios necesarios y de protocolos adecuados, o este problema no se va a solucionar nunca".

También ha reclamado políticas para hacer frente a "un modelo de inmigración ilegal masiva sin control ninguno y que sufrimos a diario en nuestras costas", al tiempo que ha considerado que "urge voluntad política para acabar con las mafias que trafican con seres humanos y con drogas".

Garrido ha trasladado su "apoyo incondicional y sin matices" a la Benemérita porque "se juega el pellejo por nosotros a diario". "No se puede pedir milagros sin dar herramientas, y somos conscientes de que actualmente falta personal, falta material y falta determinación política por parte del Ministerio del Interior", ha sentenciado.

JORNADAS SOBRE SEGURIDAD EN EL LITORAL

El desayuno informativo organizado por la AUGC ha contado también con la participación de Claudio García, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Roquetas de Mar, quien ha analizado los retos procesales y la complejidad técnica de las 'macrocausas' relacionadas con el narcotráfico.

Posteriormente ha intervenido José Carlos Suárez, abogado penalista de la delegación de AUGC en Almería, que ha abordado la degradación del principio de autoridad y el incremento de las agresiones sufridas por agentes en los últimos años.

La jornada ha continuado con la ponencia de Joaquín Coloma, coordinador nacional del Servicio Marítimo de AUGC, centrada en los medios materiales y humanos con los que cuentan los efectivos del Servicio Marítimo para hacer frente a la presión migratoria y al narcotráfico en el Mar de Alborán.

El acto lo ha clausurado Mónica Morales, parlamentaria andaluza del PP y concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Níjar, quien ha incidido en mostrar el apoyo institucional a la Guardia Civil, así como en reclamar más medios para la Benemérita.

En el cierre de su intervención, Garrido ha defendido la necesidad de reforzar la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad. En este sentido, ha recordado que "en dos semanas vamos a celebrar una Junta Local de Seguridad en Níjar y es lo primero que voy a decirle al subdelegado del Gobierno: que mi mano siempre va a estar tendida para trabajar juntos, colaborar y poner soluciones reales sobre la mesa".