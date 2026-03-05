A prisión el detenido por apuñalar a un guardia civil de Níjar (Almería) que custodiaba garrafas de 'petaqueo'

Archivo - Guardia Civil en el puesto de Níjar (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el hombre de origen belga que fue detenido el domingo después de que atacara con un cuchillo en el cuello a un brigada de la Guardia Civil que custodiaba unas garrafas intervenidas en una operación contra el 'petaqueo'.

El hombre, que está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado contra agente de la autoridad, permanece ingresado en la unidad de custodia del Hospital Universitario Torrecárdenas, ya que tuvo que ser reducido mediante un disparo por la víctima, si bien su vida no corre peligro.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el hombre se ha acogido a su derecho a no declarar salvo a las preguntas de su defensa, ejercida por la letrada Manuela Pelegrina, quien además se ha opuesto a la medida privativa de libertad que, se ejecutará, una vez reciba el alta hospitalaria.

El brigada, representado por el abogado Leo Marfil, recibió el alta médica el lunes tras haberse recuperado del ataque que se dio durante la madrugada cuando custodiaba una embarcación y unas garrafas relacionadas con el 'petaqueo' y con las que, según los indicios, el detenido no guarda relación.

Fuentes de la Guardia Civil de Almería explicaron que altercado se produjo cuando el agente, que ejerce funciones de jefe de prevención y comandante de puesto accidental en el Puesto Principal de Níjar, se encontraba junto a otros efectivos vigilando la zona.

Durante el operativo apareció el atacante, que se encontraba "fuera de sí" y con sus capacidades mentales presuntamente mermadas, el cual se abalanzó sobre el mando de la Guardia Civil, provocándole las heridas.