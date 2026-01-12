Almería lanza programa de 20 rutas de senderismo en 2026 y abre inscripción para la primera, Río Adra

Senderistas realizando una ruta. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado la celebración del programa Senderismo en la Naturaleza, que incluirá 20 recorridos a lo largo de 2026. La inscripción para la primera ruta, Río Adra, que se realizará el 25 de enero, estará abierta a partir de este lunes.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, ha destacado en una nota que "las 20 rutas guiadas recorrerán distintos espacios naturales de la provincia y sus alrededores, incluyendo litoral, sierra y media montaña, con distintos niveles de dificultad para adaptarse a personas con diferentes condiciones físicas". Además, ha añadido que "estas rutas permiten hacer deporte en plena naturaleza y fomentan la socialización, siendo un programa activo, saludable y sostenible".

Cada salida contará con personal técnico especializado, encargado de guiar al grupo y garantizar la seguridad durante el recorrido. El número máximo de participantes por ruta será de 50 personas, estableciéndose un mínimo de inscritos para que cada actividad se lleve a cabo.

Este lunes se ha abierto el plazo para la ruta Río Adra, de casi diez kilómetros, de fácil recorrido, y la salida será a las nueve horas desde la puerta del Auditorio Maestro Padilla el próximo 25 de enero. Cada participante debe llevar agua/comida y vestimenta adecuada. La inscripción se realiza en la web 'https://almeriaciudad.es/pmd' y se ofrece más información en el teléfono 950 33 21 00 y los emails: mmcampra@aytoalmeria.es / pmd@aytoalmeria.es

Entre los recorridos que se celebrarán cada quince días, aproximadamente, se encuentran en la Ruta Minas de Rodalquilar, Ruta del Mamut, Negratín y Catedrales del Geoparque, La Cerrá de Tíjola, Embalse La Bolera, o Acantilados de Maro-Cerro Gordo.