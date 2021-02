Almería y otros 20 municipios abandonarán las restricciones, 11 cierran su perímetro y uno suspenderá su actividad

ALMERÍA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La capital almeriense y otros 20 municipios de la provincia abandonarán las restricciones a la movilidad y comercio no esencial, en su caso, en las próximas horas después de que su tasa de incidencia de covid-19 haya descendido por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que otros once aún siguen y inician su cierre perimetral mientras que solo uno, Paterna del Río, suspenderá además su actividad no esencial al superar el índice de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

En concreto, mantienen su cierre perimetral Viator, Los Gallardos, Garrucha, Vélez-Rubio y Balanegra, al igual que Vera, Urrácal y Lúcar, que recuperan su actividad económica no esencial al descender de la tasa del millar de casos.

Asimismo, Ohanes (537,6), Pulpí (695,1) y Felix (628,9), contarán con restricciones a la movilidad con su cierre perimentral, una situación que ya se ha dado en el caso del municipio pulpileño con anterioridad tras una semana de apertura de sus fronteras locales.

De otro lado, Paterna del Río, con cuatro positivos en PDIA en los últimos 14 días, alcanza la tasa de los 1.095,9 casos por cada 100.000 habitantes y por tanto, tendrá que cerrar bares y comercios no básicos.

Recuperan la movilidad por la provincia los municipios de Abrucena, Alhama de Almería, Almería capital, Carboneras, Huércal de Almería, Senés, Turrillas, Antas, Armuña del Almanzora, Bacares, Bédar, Cuevas del Almanzora, Mojácar, Olula del Río, Partaloa, Purchena, Tíjola, Turre, Adra, Bayárcal y Laujar de Andarax.

La bajada de la incidencia en la provincia de Almería, que se sitúa en 317,2 casos por cada 100.000 habitantes, se ha dejado notar en los municipios más afectados, que podrán relajar sus medidas. Aún así, la tasa provincial sigue a la cabeza de Andalucía donde la media está en los 215,2 casos por cada 100.000 habitantes.

CERCA DE 200 CASOS NUEVOS

La provincia de Almería contabiliza este jueves 191 nuevos positivos que elevan el total acumulado hasta los 44.722 casos desde el inicio de la pandemia, en el que es el tercer día consecutivo de aumento de casos notificados.

Con 14.045 casos activos, las autoridades sanitarias han reflejado 338 nuevas altas médicas que elevan el número de curados hasta llegar a los 30.049 personas mientras que los decesos se incrementan a 628 acumulados, tras cinco fallecimientos de los que uno se ha dado en Berja, otro en Carboneras y tres más en la capital.

En cuanto a las situación de los hospitales, los centros sanitarios de la provincia han ingresado a 18 nuevos pacientes que elevan el total acumulado hasta los 2.796, lo que releva un desaceleración de ingresos hospitalarios en la última semana, en la que se han contabilizado 99 nuevos pacientes.

Asimismo, las UCI han registrado a tres nuevos pacientes críticos que elevan el total hasta los 434. De este modo, han sido 15 los pacientes que han precisado su traslado a cuidados intensivos en la última semana.