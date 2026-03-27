Amat (PP) pide "dejar que la justicia trabaje" en el caso Mascarillas de Almería y alude al archivo de todas sus causas

Archivo - Imagen de archivo de un Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería) y presidente de honor del PP de Almería, Gabriel Amat, ha pedido este viernes "dejar que la justicia trabaje" ante la investigación por presuntas 'mordidas' en contratos públicos de la Diputación de Almería en el marco del caso 'Mascarillas', al tiempo que ha aludido al archivo de "todas" las denuncias y causas seguidas contra él mismo.

"Todos los procedimientos, después de un sufrimiento, --han sido-- archivados", ha manifestado Amat en el Pleno de Roquetas de Mar ante la pregunta dirigida por los miembros de la oposición al equipo de gobierno en relación a su opinión sobre el caso por el que fue detenido el expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y otros dos exvicepresidentes; quienes son investigados junto con otras 40 personas.

En una breve intervención, el regidor roquetero ha incidido en que ninguna de las causas judiciales en las que se ha visto involucrado ha acabado con pronunciamiento condenatorio. "No sé si todo el mundo puede decirlo igual. Gabriel Amat sí lo puede decir", ha manifestado el propio alcalde, quien ha asegurado además que no desea "a nadie" lo que le "han hecho" a él y a "su familia".

También se ha pronunciado al respecto el portavoz del equipo de gobierno, Jose Juan Rodríguez, quien ha lamentado las denuncias contra Amat así como la "mala intención" con la que se ha interpelado sobre el caso 'Mascarillas' al equipo de gobierno.

"Si este caso quedara en nada, como esperamos y deseamos los que conocemos a Javier --Aureliano García-- como persona y como gestor público, pidan perdón aunque el daño ya esté hecho y sea absolutamente irreparable", ha añadido Rodríguez, quien ha lamentado que dicho "perdón" no le haya llegado aún a Amat ni a su familia, que "ha sido linchada pública y socialmente".

El portavoz 'popular' ha lamentado que casos "extremadamente mediáticos durante la investigación o el proceso judicial", que han afectado a cargos del PP como el de Manuel Torres Hurtado en Granada, Rita Barberá en Valencia o el propio Amat, hayan recibido luego un "escaso espacio escrito" o de "minutos" de televisión y radio al haber "quedado en absolutamente nada".

En este sentido, ha recalcado el reciente archivo definitivo del caso Hispano Almería que investigaba presuntas contrataciones irregulares de obra pública a través del Ayuntamiento de Roquetas de Mar al no apreciarse indicios suficientes sobre la comisión de delitos, así como la pieza separada que quedaba sobre la investigación en adjudicaciones de servicios relativa al caso 'Palmeras'.

"¿Alguien va a pedir perdón por más de 20 años de persecución al presidente de esta corporación?", se ha cuestionado Rodríguez, quien recalcado que el "respeto" del equipo de gobierno del PP "a la justicia y sus decisiones es absoluto".