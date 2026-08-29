Andalucía advierte al Gobierno que no va a permitir que "se instrumentalice" la situación de menores migrantes en Ceuta

Imagen de la ofrenda floral a la Virgen del Mar, patrona de Almería. A 29 de agosto de 2026 en Almería (Andalucía, España). El acto ha contado con la presencia de la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, la alcaldesa de Almería, María del Ma - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo (PP), ha advertido este sábado al Gobierno de España de que el Ejecutivo que preside Juanma Moreno (PP) no va a permitir que "se instrumentalice" la situación en la que se encuentran los menores en la ciudad autónoma de Ceuta tras la llegada masiva de miles de inmigrantes a dicha localidad a finales del pasado mes de julio.

La responsable andaluza de Educación se ha pronunciado de esta manera en una atención a medios al participar en una ofrenda floral a la Virgen del Mar, patrona de Almería, en vísperas de que, según ha puesto de relieve, dé comienzo el nuevo "curso político" este próximo mes de septiembre.

María del Carmen Castillo ha señalado que con esta ofrenda floral han querido desde la Junta "pedirle a la Virgen" del Mar "la protección a todos los almerienses, a todos los andaluces, y especialmente este año a los ceutíes".

Así, ha indicado que desde el Gobierno de la Junta están "preocupados" por la situación que se vive en dicha ciudad autónoma española del norte de África, y han "apoyado cualquier medida que suponga una mejora de las condiciones de Ceuta".

"Vamos a cumplir todas nuestras obligaciones en materia de protección de menores, pero también queremos decir que el Gobierno de España es el que tiene que asumir las responsabilidades, y el que tiene que ser muy consciente de la situación en la que se encuentra Ceuta, y apoyarla en todo lo que lo necesite", ha manifestado la consejera.

"En ningún caso vamos a permitir que se utilice a los menores como moneda de cambio política, y que se instrumentalice su situación, que como siempre nos preocupa y al final nos ocupa aquí en Andalucía", ha agregado la consejera para concluir.