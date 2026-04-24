Por Andalucía anima a elegir una "representación de izquierdas" en Almería para acabar con el "abandono"

Candidatura de Por Andalucía en Almería a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Por Andalucía en Almería al Parlamento andaluz, María Jesús Amate, ha asegurado este viernes que la provincia "necesita disponer de una representación de la izquierda más consecuente" para "acabar con el abandono institucional histórico" que, según ha considerado, sufre el extremo oriental de la región.

En una nota, la representante de la candidatura se ha manifestado "muy crítica" con la gestión de la Junta de Andalucía por parte de Moreno, al que acusa de "poner en riesgo el sistema sanitario público y la educación en Andalucía".

Asimismo, Amate se mostrado "muy orgullosa" de que la coalición a la que representa "haya logrado la unidad de la izquierda andaluza", de modo que se ha comprometido al "mayor esfuerzo de todos y todas sus componentes para obtener representación en el Parlamento andaluz" el próximo 17 de mayo.

La lista, según han afirmado desde la formación, representa a "un amplio espectro de izquierdas, formado por mujeres y hombres comprometidos con la defensa de los servicios públicos, el bienestar y los derechos sociales, la vivienda, la defensa medioambiental y el patrimonio".

En el caso de Almería, la candidatura de unidad de la izquierda reúne a representantes de seis de los siete partidos que integran la coalición, entre quienes se encuentran Manuel Pérez Sola, Beba Pérez Bernárdez, Roberto Álvarez, Jésica Jiménez y José César Segura, entre otros miembros.