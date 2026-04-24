Por Andalucía Huelva dice que "recortar" en educación especial es "quitar el salvavidas a quién más lo necesita"

Cartel de la manifestación del sábado. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía en la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, ha lamentado este viernes que "recortar en educación especial es como quitarle el chaleco salvavidas a quien más lo necesita". "No es un ajuste, es dejar a familias enteras a la deriva", ha afirmado.

Así lo ha manifestado ante la manifestación convocada este sábado "en defensa del alumnado con necesidades educativas especiales y sus familias", una movilización impulsada por la comunidad educativa "ante la falta de recursos y atención adecuada" y a la que Por Andalucía ha mostrado su apoyo.

La marcha se celebrará el sábado 25 de abril desde el antiguo Estadio hasta la Plaza de las Monjas de Huelva capital, a partir de las 19,30 horas, para reclamar "más recursos" en las aulas, según ha indicado la coalición en una nota.

Durante una rueda de prensa, Jiménez ha enmarcado esta convocatoria en un contexto "más amplio" de "deterioro de los servicios públicos" en Andalucía. "Recortar en educación especial es como quitarle el chaleco salvavidas a quien más lo necesita. No es un ajuste, es dejar a familias enteras a la deriva", señala.

"Cada recurso que falta en las aulas de necesidades especiales es una puerta que se cierra y hoy hay demasiados niños en Andalucía golpeando puertas que nadie abre", ha dicho el candidato antes de subrayar que "la defensa de los derechos del alumnado con necesidades especiales no puede entenderse de forma aislada", sino que "responde a un modelo que debe garantizar recursos suficientes, personal cualificado y atención digna tanto en el ámbito educativo como sanitario". En este sentido, ha alertado de que las familias "están siendo empujadas a una situación límite ante la falta de apoyos específicos".

En relación con la manifestación de este sábado, el candidato de Por Andalucía ha reafirmado el "compromiso" de la coalición con las reivindicaciones de las familias y la comunidad educativa. "Vamos a estar al lado de quienes defienden una educación pública inclusiva, con recursos suficientes y sin dejar a nadie atrás", ha afirmado.

Por último, Jiménez ha defendido la necesidad de "reforzar" los servicios públicos mediante "la contratación estable de profesionales" y una gestión que "priorice el interés general". "Lo que está en juego es el derecho de las personas, especialmente de quienes más lo necesitan, a recibir una atención digna. Y eso pasa por apostar decididamente por lo público", ha concluido.

