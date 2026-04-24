Victoria Fernández (PSOE) avisa en Córdoba de la "grave descapitalización" de la educación pública por el PP

Victoria Fernández atiende a los medios, junto a Ángeles Luna. - PSOE

CÓRDOBA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Victoria Fernández, ha alertado este viernes, en una acción electoral en el barrio Cruz Conde de Córdoba, sobre la "grave descapitalización y privatización de la educación pública por parte del Partido Popular".

Según ha informado el PSOE en una nota, Fernández ha asegurado que se trata, una situación "absolutamente bochornosa y peligrosa, que ha supuesto el cierre de más de 3.500 aulas en Andalucía desde que gobierna Juanma Moreno, así como el deterioro y recortes en líneas de actuación para niños con necesidades especiales, o la apuesta por la FP privada, reduciendo hasta un tercio la pública".

En una atención a medios junto a la senadora socialista por Córdoba, Ángeles Luna, la candidata socialista ha considerado que "esto no es azaroso, sino que responde a un modelo, el de la privatización de los servicios públicos, potenciando que los ciudadanos que tengan dinero para pagar la educación y la FP de sus hijos elijan, y quienes no lo puedan asumir pues tendrán que adaptarse a las plazas libres que vayan quedando".

Victoria Fernández ha señalado que, en contraposicion, "el modelo de educación pública del PSOE de María Jesús Montero pasa por potenciar la calidad de la educación, bajando las horas lectivas y la ratio, y por la protección del profesorado", porque "las privatizaciones del PP están destrozando el modelo de la educación pública y, frente a esto, la ciudadanía tiene el poder de cambiarlo con su voto. Es importante que el 17 de mayo los ciudadanos voten desde la reflexión sobre lo que está ocurriendo en el día a día, en sus casas, pero también en los colegios, y que sepan que el PSOE siempre estará comprometido con la educación pública".

Por su parte, la senadora Ángeles Luna ha criticado "el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, bajo el modelo del PP, que ha hecho que el 44% de los andaluces se muestren muy preocupados por la sanidad pública".

Así, tras aludir a "los recortes y el desmantelamiento del sistema sanitario público", a "los fallos y demoras en el programa de cribado del cáncer de mama o en las pruebas del talón de los neonatos", ha defendido que "el 'Plan Montero' de sanidad iniciará un plan de choque" para responder a "los 850.000 andaluces que están en lista de espera, gracias a la contratación de 18.000 profesionales sanitarios y a la inyección anual de más de 3.000 millones en inversión".

Luna se ha referido también a la educación pública y a "la subida del precio de los servicios complementarios, como los 265 euros más que cuesta el comedor escolar, frente al precio que había cuando gobernaba el PSOE", y al "colapso en Dependencia, donde cada día mueren 19 mayores esperando acceder a este derecho".