PSOE de Cádiz llama a la movilización en las calles el 1 de mayo frente a "los recortes" de Juanma Moreno

El cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, junto a las secretarias provinciales de CCOO, Inmaculada Ortega, y de UGT, Paula Fernández, además de miembros de su partido. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, ha advertido del "desmantelamiento" de la sanidad, la educación y la vivienda pública por parte del PP de Juanma Moreno en la Junta, algo que "responde a un plan trazado para favorecer los intereses privados" y que convierte en "vital" la movilización del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, ante la cercanía de las elecciones autonómicas del 17 de mayo que "pueden cambiar el rumbo en Andalucía".

Junto a la también candidata Irene García, Cornejo ha mantenido este viernes un encuentro con las secretarias provinciales de CCOO y UGT, Inmaculada Ortega y Paula Fernández, respectivamente, para coordinar la movilización del 1 de mayo en la provincia de Cádiz, como ha informado el PSOE en una nota.

El dirigente socialista ha iniciado su intervención cargando contra "el número dos" de Moreno, Elías Bendodo, tras sus declaraciones "despreciando a los trabajadores andaluces". "Ayer vimos el ADN real del PP, el señoritismo de quienes nos miran con desdén desde la feria diciendo que los trabajadores lo que quieren son paguitas", ha denunciado Cornejo.

"¿Va la clase trabajadora de Cádiz, esa gente que se levanta cada día para sacar adelante a su familia, a votar a quienes les llaman analfabetos y les acusan de querer vivir en los bares? El PP quiere ciudadanos de primera y de segunda, y los de segunda somos el resto para ellos", ha sentenciado.

Cornejo ha enmarcado la gestión de la Junta de Andalucía como "un atentado consciente" contra los servicios públicos, advirtiendo que están "desmantelando la sanidad y la educación a base de recortes para enriquecer a la privada" y que en estos ocho años de gobierno en la Junta "no han construido ni una sola vivienda pública en esta provincia pese a prometerlo en tres programas electorales". "Todo ha sido una gran mentira", ha lamentado.

Por su parte, la representante de CCOO, Inmaculada Ortega, ha insistido en que este 1 de mayo tiene "un marcado carácter reivindicativo para frenar a la ultraderecha y defender las políticas que sustentan el Estado del Bienestar".

Además, ha asegurado que "confrontan totalmente" con el Gobierno de Moreno, al que ha acusado de "estar haciendo negocio con la sanidad pública" y tachando de "escandaloso" el "trasvase de dinero de los impuestos hacia la privada", mientras, ha dicho, "se instala un clasismo feroz en la formación profesional y la universidad, donde solo estudia quien puede pagarlo".

En la misma línea, Paula Fernández, de UGT, ha alertado sobre "el retroceso en derechos sociales y la necesidad de un reparto justo de la riqueza".

"No puede ser que haya personas trabajando que no lleguen a final de mes porque el Estado del Bienestar les está fallando. El 1 de mayo saldremos a la calle porque vemos que peligran los planes de igualdad y los derechos más básicos bajo el modelo de la derecha", ha afirmado.

Para cerrar, Juan Cornejo ha hecho un llamamiento a la "movilización en masa" el próximo 1 de mayo en la Plaza de la Constitución de Cádiz, donde se celebrará la manifestación provincial, señalando que "nos jugamos el modelo de sociedad" y que el 17 de mayo "se nos va la vida en ello y no podremos arrepentirnos de lo que no defendamos ahora en la calle".