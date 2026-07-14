Por Andalucía e IU exigen mantener el transporte escolar en Vícar (Almería) y construir el nuevo IES de Las Cabañuelas

El parlamentario del grupo Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba (IU). - IU

VÍCAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Por Andalucía ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) ante comisión y una pregunta con ruego de contestación escrita en el Parlamento andaluz dirigidas a garantizar el derecho al transporte escolar gratuito y seguro para el alumnado del municipio de Vícar (Almería).

Según ha concretado la formación en una nota, la iniciativa, impulsada por el diputado Ernesto Alba, surge en respuesta a la reciente decisión de la Consejería de Desarrollo Educativo de "suprimir las líneas de transporte complementario que conectan los núcleos de Las Cabañuelas y La Gangosa con el IES La Puebla".

A través de estas iniciativas, Por Andalucía ha instado a la Junta a mantener el transporte de forma gratuita hasta que entre en funcionamiento el futuro IES de Las Cabañuelas, cuya "construcción urgente" también reclaman acelerando los trámites administrativos y presupuestarios, y a realizar una evaluación técnica de los riesgos viales que afrontarían los menores si se ven obligados a realizar el trayecto a pie.

Paralelamente, la pregunta parlamentaria exige aclaraciones sobre los motivos por los que se están rechazando solicitudes de transporte en La Gangosa "sin que exista una resolución administrativa expresa que lo ampare". De este modo, han valorado que esta "ofensiva institucional" coincide con el proceso de movilización iniciado en el municipio, donde las Ampas han informado detalladamente a toda la comunidad educativa de los problemas detectados en el servicio.

De estos encuentros ha salido el "compromiso firme" de toda la comunidad de "reivindicar y emprender acciones para recuperar el transporte escolar". En este marco social, las familias han agradecido expresamente la participación y el apoyo mostrado por los diferentes grupos políticos locales, señalando al mismo tiempo la labor de Por Andalucía al elevar el conflicto de forma inmediata al Parlamento andaluz.

Por su parte, el portavoz de la asamblea de Izquierda Unida en Vícar, José Gallardo, ha cuestionado los argumentos de la administración autonómica para recortar el servicio. "La Junta de Andalucía pretende suprimir el transporte escolar entre el barrio de Las Cabañuelas y el IES La Puebla basándose, según la propia Delegación, en que Las Cabañuelas no está lo suficientemente lejos del centro educativo", ha explicado el portavoz local.

En este sentido, Gallardo ha criticado la "falta de conocimiento" técnico mostrada por los responsables del área. "Esta misma delegación, en una reunión con la representación de las familias (AMPA), desconocía el número exacto de usuarios de este servicio de transporte", ha apostillado.

"Tampoco saben que las rutas a pie tienen que atravesar dos puntos de mucho tráfico, registrándose en uno de ellos una media de 3.000 vehículos al día", ha alertado. Para el portavoz de IU, la medida trasciende lo administrativo, puesto que "suprimir el transporte es un ataque más a los servicios públicos, con el objetivo del gobierno de PP y Vox de desmantelarlo".

Para finalizar, Gallardo ha ratificado el "respaldo total" de la organización a las familias afectadas. "Desde Izquierda Unida de Vícar nos ponemos a disposición de la comunidad educativa vicaria y de la AMPA para ayudarlas y acompañarlas activamente en sus reivindicaciones".

"Ya hemos dado el primer paso a nivel andaluz con la PNL de nuestro parlamentario Ernesto Alba, pero seguiremos a su lado a pie de calle en cada acción que sea necesaria para defender este servicio esencial", ha concluido.