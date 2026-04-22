La Armada concluye en Almería el ejercicio 'Marsec-26' para reforzar la coordinación en seguridad marítima

Momento del ejercicio 'Marsec-26'. - ARMADA

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Armada ha finalizado el ejercicio 'Marsec-26', una iniciativa de preparación y coordinación orientada a mejorar la respuesta integral ante amenazas emergentes en el entorno marítimo español.

Las maniobras han reunido a múltiples organismos civiles y militares con el objetivo de perfeccionar la capacidad de actuación conjunta y la protección de los espacios marítimos, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Esta edición ha contado con un escenario específico en Almería centrado en la vigilancia del lecho marino, donde se han simulado amenazas sobre infraestructuras submarinas estratégicas para la defensa nacional, tales como cables de comunicaciones y conducciones energéticas.

El objetivo de estas maniobras es mejorar los mecanismos de detección, seguimiento y respuesta ante posibles incidentes en activos esenciales para la economía y el funcionamiento social.

El desarrollo de las operaciones en Almería ha combinado el uso de medios tecnológicos avanzados con la actuación coordinada de diferentes instituciones.

'Marsec-26' ha fomentado el intercambio de información y la armonización de protocolos entre agencias y administraciones públicas con competencias en el ámbito marítimo. Este "enfoque multidisciplinar" busca facilitar respuestas coordinadas ante riesgos complejos, integrando tanto actores civiles como militares en la gestión de amenazas comunes.