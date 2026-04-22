La RTVA propone un 'debate a cinco' por el 17M el lunes 11 de mayo y ocho debates de ámbito provincial el jueves 7

Archivo - Pabellón sede de la RTVA. - ANDRES TORREADRADO/RTVA - Archivo

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plan de cobertura de la RTVA para las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo propone celebrar un debate 'a cinco' con los candidatos de los cinco partidos que cuentan actualmente con representación parlamentaria, PP-A (Juanma Moreno), PSOE-A (María Jesús Montero), Vox (Manuel Gavira), Por Andalucía (Antonio Maíllo) y Adelante Andalucía (José Ignacio García), el lunes 11 de mayo, y ocho debates de ámbito provincial cuatro días antes, el jueves 7.

Así figura en el plan de cobertura aprobado este miércoles por el consejo de administración de la RTVA con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE-A, según informa la propia RTVA en un comunicado.

Además del debate 'a cinco' del lunes 11 de mayo --justo una semana después del programado por RTVE-- y los ocho debates provinciales, el plan de cobertura incluye además un ciclo de entrevistas con los candidatos a la Presidencia de la Junta de los cinco partidos considerados "representativos" que actualmente cuentan con representación en el Parlamento andaluz.

La RTVA asegura que Canal Sur realizará un amplio despliegue técnico y humano para ofrecer a los andaluces toda la información que genere el proceso electoral, desde el inicio de campaña hasta el mismo día de los comicios, para lo que el plan de cobertura se desarrolla en tres vertientes: bloques de información electoral, entrevistas y debates.

Los principales espacios informativos diarios de Canal Sur, tanto en radio como en televisión y en medios digitales, ofrecerán diariamente bloques de información electoral, tanto en cadena como en desconexiones provinciales.

ENTREVISTAS

Además, de lunes a viernes, durante la campaña electoral, el espacio de Canal Sur Televisión 'Despierta Andalucía' realizará también entrevistas con los candidatos que propongan los diferentes partidos representativos. En la radio estas entrevistas se ofrecerán en el espacio 'El Mirador de Andalucía'. A nivel provincial también se realizarán entrevistas durante la última semana de campaña, en la desconexión de Noticias 1, en televisión, y en 'Canal Sur Mediodía', en la radio.

Canal Sur Televisión ofrecerá el 30 abril un Especial Noticias 2 con motivo del inicio de campaña. En la radio este programa especial se ofrecerá a las 00:00 horas del día 1 de mayo, en los primeros minutos de la campaña electoral propiamente dicha. Con el mismo formato se realizará un Especial Noticias 2 de cierre de campaña, el viernes 15 de mayo, en los actos con los que los partidos darán por finalizada la campaña electoral. En Canal Sur Radio será el programa "El Mirador de Andalucía" el que realice este especial cierre de campaña.

El día de las elecciones, Canal Sur Radio y Televisión realizará diferentes avances informativos durante la mañana y tarde para informar sobre la última hora de la apertura de colegios electorales, las incidencias que puedan producirse durante la mañana y tarde y los datos de participación electoral. Igualmente, durante la tarde, se programarán boletines informativos hasta el inicio del programa Especial Elecciones 17M.

En dichos programas, que emitirán tanto la radio como la televisión andaluzas, una vez cerrados ya los colegios electorales, se ofrecerá un sondeo demoscópico de resultados. Este programa se prolongará hasta conocer el resultado definitivo de los comicios y contará con conexiones en directo desde las diferentes sedes de los partidos para conocer las reacciones de los mismos a los resultados que arrojen las urnas.

DESPLIEGUE TAMBIÉN EN LA WEB

También la web de CSRTV, www.canalsur.es, activará con motivo de las elecciones del 17 de mayo una página especial dedicada a la campaña de los comicios al Parlamento de Andalucía 2026. En este espacio se recopilarán las principales informaciones emitidas por los servicios informativos de la radio y televisión pública andaluza, siguiendo en todo momento los criterios del Plan de Cobertura.

Asimismo, la portada de la web contará con un apartado específico de actualización diaria en el que se destacarán los contenidos más relevantes de cada jornada de campaña y que serán reflejo de la cobertura electoral de los informativos de Canal Sur TV.

La plataforma CanalSur Más incorporará un Especial Elecciones, con una selección de los principales contenidos electorales, incluyendo los debates que se emitan en desconexión y en cadena, así como las entrevistas especiales a los líderes de las formaciones con representación parlamentaria.

