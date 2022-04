El autor Abel Julien aborda la afición extrema a observar aves en 'Qui va veure el mussol de Horn Creek?'

ALMERÍA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El autor Abel Julien ha pasado su vida tratando con aficionados a la observación de las aves y precisamente estos amigos, íntimos y conocidos le han servido de inspiración para 'Qui va veure el mussol de Horn Creek?', la cual "refleja la versión más extrema de aquellos que llevan su afición de la observación de aves a unos niveles patológicos".

"Son individuos completamente obsesionados que no tienen otro objetivo en la vida que ver aves y más aves. Aunque son buena gente, serían capaces de saltarse muchas normas para añadir un nuevo pájaro a su lista de observaciones. Mi libro habla de estos personajes en una trama de intriga y en el entorno de la América más conservadora del estado de Utah", ha explicado el autor en una nota.

Sin pretensiones literarias, según la editorial Círculo Rojo, esta novela "combina humor e ironía con el fin de entretener y reflexionar al mismo tiempo". Así, hay bastantes referencias cinéfilas explícitas con notas a pie de página o comentarios de los protagonistas. "Me pregunto si alguien va a encontrar las referencias escondidas a alguna de mis películas fetiche. Creo que es una novela diferente, les va a gustar o no pero estoy seguro que los lectores me dirán que no habían leído algo tan original desde hacía tiempo", ha indicado Julien.

La obra narra cómo la observación de una especie de búho nada habitual en un acantilado remoto del Estado de Utah lleva a los investigadores del FBI a deducir la identidad del autor de un asesinato. "Nadie imagina que la investigación tomará un cariz todavía más relacionado con las aves y que los birders, que aparecen como setas por todas partes, lo embrollarán todo con su obsesión por ver bichos con plumas", añade la sinopsis.

"Policías, agentes especiales, la Asociación Nacional del Rifle, conservadores republicanos, asociaciones ornitológicas y tipos duros que rivalizan con Harry el Sucio, se entrelazan en una historia de ficción protagonizada por personajes que, a pesar de todo, podrían ser completamente reales", han asegurado.

Abel Julien (Barcelona, 1963) tiene por afición la observación de aves. Fue presidente del Instituto Catalán de Ornitología durante 16 años, tiene un blog sobre aves y enseña ornitología en Aula i Natura. Descubrió su faceta literaria después de ganar el XI Premio Helena Jubany con un cuento sobre pájaros y pajareros y "ahora vuelve a la carga para retratar, con su estilo irónico, el inverosímil mundo de los ornitólogos más obsesos". Su blog sobre aves y "rarezas variadas" está en abeljulien.blogspot.com.