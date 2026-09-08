Aviso amarillo en Almería por tormentas y lluvias de hasta 15 litros en Levante y en el Valle del Almanzora y Los Vélez

Archivo - Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas. - María José López - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 9 de septiembre, cuatro avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Almería, que afectarán al Levante almeriense y al Valle del Almanzora y Los Vélez.

Así lo recoge la web de la Aemet, consultada por Europa Press, que ha establecido dos avisos por lluvias, uno para cada una de estas zonas, entre las 14,00 y las 23,59 horas, ante la previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

A estos se suman otros dos avisos amarillos por tormentas, también en el Levante y el Valle del Almanzora y Los Vélez, que permanecerán activos durante ese mismo periodo.

En cuanto a la predicción para Andalucía, Aemet prevé cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, que aumentarán por la tarde a nubosos en el tercio oriental, donde se esperan chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes.

Las temperaturas descenderán, de forma localmente notable en las máximas del interior, mientras que el litoral mediterráneo permanecerá sin cambios o registrará ascensos locales.

Los vientos serán moderados a fuertes de componente oeste en el litoral mediterráneo y flojos a moderados en el resto, y girarán al final a componente este en el extremo oriental.