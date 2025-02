El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar ayudas al alquiler en el casco histórico de Almería

ALMERÍA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería, a través de la empresa municipal 'Almería XXI', ha abierto el plazo de solicitud para el programa de subvenciones al alquiler en el casco histórico, dirigido a menores de 45 años con ingresos limitados o en situación de vulnerabilidad.

Según indica el documento de bases reguladoras, consultado por Europa Press, las ayudas económicas podrán alcanzar los 250 euros mensuales durante un año para los inquilinos.

Por su parte, los propietarios que alquilen sus viviendas dentro del área delimitada tendrán la posibilidad de beneficiarse de una bonificación del 50 por ciento en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con un límite máximo de 500 euros anuales por vivienda.

Podrán acceder a estas ayudas las personas de entre 18 y 45 años que sean titulares de un contrato de arrendamiento en el centro histórico de Almería. Además, deberán acreditar que utilizan la vivienda como residencia habitual y permanente y que están empadronados en ella, salvo en el caso de estudiantes de la Universidad de Almería, quienes están exentos de este requisito.

Los solicitantes deberán demostrar su residencia legal en España y acreditar unos ingresos anuales que no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) para el año 2025. Es decir, 25.200 euros anuales en términos generales.

En el caso de familias numerosas de categoría general, el umbral de ingresos se amplía a 33.600 euros anuales, y para las familias numerosas de categoría especial o con miembros con discapacidad superior al 33 por ciento, el límite se establece en 42.000 euros.

Para evitar fraudes, las bases establecen que no podrán acceder a la ayuda quienes tengan parentesco en primer o segundo grado con el arrendador ni quienes sean socios o partícipes de la persona o entidad propietaria de la vivienda.

Asimismo, tampoco podrán beneficiarse quienes sean propietarios de otra vivienda, salvo que acrediten documentalmente que no pueden hacer uso de ella.

Las solicitudes serán valoradas en función de criterios de vulnerabilidad. Se otorgará una puntuación adicional a aquellos solicitantes que se encuentren en situaciones de especial dificultad, como víctimas de violencia de género, a quienes se les asignarán cinco puntos, y personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que recibirán cuatro puntos.

También se otorgará puntuación adicional a las unidades familiares con menores de edad a su cargo, que recibirán tres puntos, y a las familias numerosas de categoría especial y general, con dos y un punto, respectivamente. En caso de empate, tendrán prioridad las solicitudes con ingresos más bajos y, si la igualdad persiste, la selección se realizará mediante sorteo.

PLAZOS Y PROCESO DE SOLICITUD

El plazo de presentación de solicitudes comienza este martes y se mantendrá abierto hasta que se agote la partida presupuestaria asignada. Los interesados podrán presentar su solicitud de forma presencial en la sede de Almería XXI, ubicada en la Plaza Careaga número 7, o bien a través de la sede electrónica de la empresa municipal.

Para realizar el trámite, será necesario aportar el contrato de alquiler, certificado de empadronamiento, documentación que acredite los ingresos del solicitante y, en su caso, los justificantes de situaciones de vulnerabilidad.

Las ayudas se concederán de forma mensual y se ingresarán en la cuenta bancaria del beneficiario dentro de los cinco primeros días de cada mes.

En el caso de los propietarios que soliciten la bonificación del IBI, el pago se realizará en un único abono al final del ejercicio 2025 o cuando finalice el contrato de arrendamiento. La cantidad se prorrateará en función del tiempo en que la vivienda haya estado alquilada.

INCOMPATIBILIDADES Y SEGUIMIENTO

Las ayudas serán compatibles con otras subvenciones al alquiler siempre que el total recibido no supere el coste mensual de la renta. No obstante, los beneficiarios no podrán haber obtenido ayudas similares del Ayuntamiento de Almería en los tres años anteriores, es decir, en 2022, 2023 y 2024.

El Consistorio ha establecido un sistema de seguimiento y control para garantizar el uso correcto de los fondos. La empresa municipal Almería XXI podrá realizar inspecciones en las viviendas para comprobar que se mantienen las condiciones que motivaron la concesión de la ayuda.

En caso de detectar incumplimientos o datos falsos en la solicitud, se procederá a la cancelación inmediata de la subvención y se iniciará un expediente sancionador para el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente.