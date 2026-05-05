Cáritas Diocesana de Jaén exige "políticas que frenen la exclusión social derivada de la vivienda"

Responsables de Cáritas, junto a las candidatas del PP, en la visita al centro de día Santa Clara. - CÁRITAS

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Jaén ha demandado este martes "políticas que frenen la exclusión social generada por las dificultades de acceso a la vivienda", ante las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía.

Así lo ha indicado su director, Rafael Ramos, en la reunión que ha mantenido con las candidatas del PP Catalina García y Elena González, a quienes ha trasladado las inquietudes de este organismo en torno a un asunto "crucial".

Lo ha hecho en un encuentro a petición del PP jiennense, en el que han conocido la labor que se realiza con las personas sin hogar en el Hogar y el Centro de Día Santa Clara. Además, han estado presentes el vicario de Caridad y delegado de Cáritas, Juan Raya; el administrador, Manuel Ruz; la responsable de Personas Sin Hogar, Sonia Quirós, y la directora del citado centro, María del Carmen Paredes.

Ramos ha mostrado su preocupación por que la vivienda "ha dejado de ser un derecho, como dice la Constitución, y se ha convertido en un motivo de exclusión social", según ha informado en una nota Cáritas.

En este sentido, ha aludido al reciente Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía de la Fundación Foessa. La inflación y la subida de los precios del alquiler y la vivienda hacen que cada vez más personas no puedan acceder a ella. Incluso "personas normalizadas, que antes no entraban en este circuito de exclusión, están entrando ahora".

En cuanto a posibles soluciones, ha apuntado al impulso de más vivienda social para personas en situación de exclusión y centros residenciales financiados por la administración pública para personas en situación de sin hogar. De igual manera, ha reclamado de las administraciones una mayor financiación para proyectos destinados a este sector de la población.

"Son los invisibles de la sociedad y pedimos respuestas por parte de nuestros representantes", ha añadido. En este sentido, ha recordado que, durante el pasado año 2025, Cáritas atendió a 925 personas sin hogar.

Ramos también ha aprovechado la visita para trasladar a las candidatas el deseo de Cáritas de rehabilitar unas dependencias ubicadas en el Centro de Día Santa Clara con el fin poner en marcha un recurso en el que las personas sin hogar puedan pernoctar. Al hilo, ha solicitado el apoyo de la Junta tras el reciente cierre temporal de la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre, gestionada por Cáritas.

"Decenas de personas están durmiendo actualmente en la calle en la capital, tras el cierre por falta de fondos suficientes de este recurso que venía gestionando Cáritas, por lo que pedimos respaldo para su reubicación en Santa Clara", ha afirmado. Se estima que el proyecto tendrá un coste que rondará los 300.000 euros.

REHABILITACIÓN

Por su parte, la cabeza de lista del PP por Jaén, después de agradecer la labor que Cáritas realiza en la provincia a través de sus más de 1.500 personas voluntarias y técnicas, ha desgranado las medidas que defienden desde su partido en materia de vivienda.

Entre ellas, ha apostado por la rehabilitación de viviendas, punto en el que ha indicado que "hay muchas casas cerradas en municipios pequeños de Jaén que pueden incorporarse al parque público", ha comentado.

Igualmente, García ha hablado de la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas vacías. "Queremos que tengan la seguridad suficiente para sacar sus viviendas al mercado del alquiler. Ahora mismo hay una contracción por falta de seguridad", ha declarado.

Finalmente, ha comprometido la promoción de viviendas de protección oficial con precios asequibles y ha situado como obejtivo "que 200.000 andaluces puedan acceder a la vivienda en la próxima legislatura".

"En los últimos siete años y medio, hemos impulsado más de 10.000 viviendas de protección oficial, pero no somos complacientes. La vivienda es uno de nuestros caballos de batalla, junto a la sanidad y la dependencia", ha subrayado.