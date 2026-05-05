Crespín (PSOE) critica que el Gobierno andaluz del PP mantenga como "centro de salud" al Hospital de Palma (Córdoba)

Rafi Crespín (3ª izda.), durante un reparto de propaganda electoral en Palma del Río. - PSOE

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha criticado este martes en Palma del Río (Córdoba), que el Gobierno andaluz del PP mantenga al Hospital de Palma "más como un centro de salud que como un verdadero hospital", pues lo tiene "sin dotar, con quirófanos cerrados y sin estar operativo al 100%".

Junto a ello y al respecto de la situación de la sanidad pública en Córdoba y el resto de Andalucía, Crespín ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección el 17M, Juanma Moreno, que "en el debate televisado de ayer lunes no haya dado la cara ni mirado a los ojos cuando se estaba tratando la mayor negligencia habida en la sanidad pública española, los fallos y demoras en el programa andaluz del cribado del cáncer de mama".

Según informado el PSOE en una nota, Crespín ha señalado que esa cuestión "fue sacada a colación" por la candidata del PSOE, María Jesús Montero, y por el resto de candidatos, pero Moreno "no dio respuestas, ni explicaciones, ni datos de mujeres afectadas, ni en qué situación se encuentran".

A este respecto y en una atención a medios en Palma del Río, junto al secretario general del PSOE local, Carlos Muñoz, la líder del PSOE cordobés ha insistido en que el candidato del PP "no pudo dar la cara ante el auténtico colapso y caos de la sanidad pública, ni ante las miles de mujeres con cáncer a las que les ha arruinado la vida, porque está en otras cosas, en las fotos, en las fiestas y en sus paseos, y no está en la gestión", y ello mientras ha "transferido a la sanidad privada recursos de la pública, más de 5.000 millones de euros desde que el PP gobierna Andalucía".

Por otro lado y en relación a la vivienda, Crespín ha asegurado que "el PP le ha fallado a los jóvenes, al haber prometido la construcción de 40.000 VPO y no haber realizado ninguna en estos ocho años", y ha puesto como ejemplo Palma del Río, "con una promoción de vivienda protegida que el PP mantiene recepcionada y cerrada desde hace tres años".

Frente a ello, ha apuntado "el compromiso de María Jesús Montero con los jóvenes en materia de vivienda protegida", con "100.000 pisos en el horizonte" de la próxima legislatura, "así como el adelanto del 20% de la entrada de la vivienda a los jóvenes para facilitar el acceso, un dinero que no se devolvería hasta que el comprador termine de pagar la hipoteca, con un plazo de hasta 30 años sin intereses".

Por su parte, el secretario general del PSOE local, Carlos Muñoz, ha abundado en el olvido en materia de vivienda protegida del PP, con "cero en mantenimiento, en desarrollo y en construcción en Palma del Río, donde las más de 200 viviendas públicas existentes fueron todas ellas desarrolladas por el PSOE en diferentes administraciones".

Muñoz ha pedido el voto para el PSOE el 17M, "porque nos jugamos un modelo que blinda las políticas del bienestar, como hace el PSOE, frente a un modelo depredador del sálvese quien pueda, que es el del PP", y ha afirmado que, "mientras Moreno viene a Palma a recoger palmas y aplausos, María Jesús Montero viene a comprometerse, como hizo cuando firmó la construcción del Hospital de Palma del Río".