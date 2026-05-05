Por Andalucía propone un tasa turística para "frenar" el precio de la vivienda en barrios de Almería

La cabeza de lista de la candidatura de Por Andalucía en Almería, María Jesús Amate, junto a otros miembros de la formación. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha trasladado este martes su propuesta para impulsar una tasa turística que sirva de "herramienta clave" para "corregir los desequilibrios que el turismo de masas genera en el territorio" y poder "frenar" el precio de la vivienda en los barrios más tensionados de Almería.

La medida forma parte de su estrategia para transformar el modelo de desarrollo de la provincia, "situando la sostenibilidad y el bienestar vecinal en el centro del debate electoral", según ha apuntado en una nota la cabeza de lista de Por Andalucía en Almería, María Jesús Amate.

La candidata ha asegurado que "Almería necesita un modelo turístico que genere futuro, no daño irreversible en la población". Para la formación, el crecimiento del sector "no puede producirse a costa del deterioro de los recursos locales ni de la calidad de vida de la ciudadanía".

Frente a la gestión actual, Por Andalucía apuesta por una visión "de calado social" basada en "un modelo turístico que redistribuya la riqueza, que genere empleo, que no acabe con la vivienda y que por supuesto no sea un daño para la sociedad almeriense".

En este sentido, la formación vincula la presión turística con la creciente dificultad de acceso a la vivienda que sufren las familias trabajadoras. Con ello, cree que la tasa turística servirá "para revertir ese turismo y esos daños que puedan hacer el turismo por el gasto de recursos naturales y que revierta en la población".

Amate ha subrayado además que los ingresos derivados de esta tasa deben destinarse a fines sociales concretos, como la creación de vivienda pública y otros servicios. La coalición busca de este modo "aliviar la carga sobre unos servicios públicos tensionados y garantizar que Almería cuente con recursos para frenar la subida de precios en los barrios".

