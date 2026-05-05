CCOO Córdoba expone a la candidata de Por Andalucía para el 17M sus principales reivindicaciones

Marina Borrego (centro), interviene, entre Rosa María Rodríguez y Enrique Santiago, durante el encuentro mantenido entre Por Andalucía y el sindicato. - CCOO CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes de CCOO Córdoba, encabezados por su secretaria general, Marina Borrego, han mantenido este martes un encuentro con la cabeza de lista por Córdoba de la coalición Por Andalucía para el 17M, Rosa Rodríguez, y con el portavoz de IU en el Congreso y diputado por Córdoba de Sumar, Enrique Santiago, a quienes han expuesto las principales reivindicaciones del sindicato, tanto en el ámbito laboral, como social y económico, de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Según ha informado CCOO Córdoba en una nota, Marina Borrego ha trasladado a Rodríguez y Santiago el documento elaborado por CCOO de Andalucía 'Por una Andalucía con Futuro: Prioridades Sociales, Económicas y Laborales 2026-2030', en el que se recogen las propuestas del sindicato para las elecciones andaluzas, entre las que la líder sindical ha destacado la necesidad de "mejorar la negociación colectiva para evitar abusos de las patronales, como el que sufren los operadores de grúas torre, que llevan 69 días de huelga por la intransigencia de la patronal a sentarse a negociar una subida salarial".

Igualmente, el sindicato ha hablado de "la necesidad de impulsar un cambio de modelo productivo en la provincia", haciendo hincapié en la importancia de "reindustrializar la provincia". En este ámbito, los representantes sindicales han señalado "las dificultades que tienen los trabajadores para defender sus derechos laborales en un marco de bonanza económica para las empresas".

De esta dificultad han hablado los miembros de CCOO en el comité de empresa de Hitachi Energy, que han esbozado la situación del conflicto laboral abierto, pendiente de las reuniones de la comisión técnica creada para hacer propuestas para salvar las distancias entre la empresa y los representantes de la plantilla.

Además de un cambio de modelo productivo, la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, ha reclamado "medidas contundentes para impulsar un cambio de modelo productivo que permita generar empleo de calidad y con derechos, pero también, que permita a los colectivos más vulnerables, y especialmente a las mujeres, acceder y mantener el empleo y evitar la fuga de talento joven, que se yendo de la provincia por la falta de oportunidades laborales y de formación".

Precisamente, sobre "el deterioro" de la educación pública ha hablado el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Enrique Guerra, quien ha advertido de "la progresiva privatización de la enseñanza pública, especialmente de la Formación Profesional, provocando que muchas personas tengan que acudir a centros privados por la falta de oferta pública".

Otra de las cuestiones abordadas en la reunión ha sido "la grave situación que vive la sanidad pública". En este sentido, los responsables de CCOO han hablado de "la necesidad de mejorar las plantillas, especialmente las de Atención Primaria, de optimizar las infraestructuras sanitarias y poner en marcha, de una vez por todas, la carrera profesional".

La situación de la dependencia también ha sido uno de los temas tratados. La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba ha ofrecido algunas "cifras terribles, como los días de espera para ser valorado, que en Andalucía alcanza los 477 días, cuando la Ley establece un máximo de 180 días".

CCOO ha compartidod también su preocupación por "el incremento de la siniestralidad laboral, que es el ejemplo más deleznable de los abusos empresariales, que ven a los trabajadores como números y medios de producción y no como personas con derechos a la salud y la seguridad".

Para mejorar en todos estos aspectos, los representantes de CCOO han hecho hincapié en que "es fundamental reforzar la negociación colectiva y el diálogo social". En este sentido, el sindicato entiende que hay que "establecer límites a las empresas, agilizar los trámites y hacer cumplir la legislación, porque las empresas no se pueden ir de rositas cuando conculcan los derechos laborales".

Ante todo ello, el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha agradecido a CCOO Córdoba el encuentro con comités de empresa en conflicto, como el de Hitachi o el de los gruistas, así como con distintos sectores del sindicato y la plantilla de Emproacsa, "con su convenio bloqueado desde 2004".

Santiago ha señalado que, desde Por Andalucía, "se han recogido estas reivindicaciones con el compromiso de llevarlas a las instituciones", al tiempo que ha criticado que el Partido Popular "recorta derechos laborales y debilita los servicios públicos, esenciales para garantizar una vida digna".

Por su parte, Rosa María Rodríguez ha señalado que, en la reunión mantenida con CCOO, se han recogido las principales demandas del sindicato para "mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora", destacando que "coinciden plenamente con el modelo" que defienden desde Por Andalucía, "centrado en garantizar derechos, dignificar el empleo y dar dignidad a las personas".

La candidata ha explicado que también se han compartido propuestas "para revertir la situación actual, provocada por las políticas" del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, "apostando por el fortalecimiento de los servicios públicos, el acceso a una vivienda digna y la creación de empleo de calidad como ejes fundamentales de actuación".