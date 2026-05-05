Por Andalucía propone limitar la Zona de Gran Afluencia Turística al entorno de la Mezquita de Córdoba

El candidato número dos por Cordoba al Parlamento andaluz de Por Andalucía, Antonio Jesús Morel. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición de izquierdas Por Andalucía ha propuesto este martes una reordenación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) en Córdoba, para que "se limite exclusivamente al entorno de la Mezquita y durante menos meses al año, con el objetivo de equilibrar la actividad turística con el derecho al descanso de las personas trabajadoras y la protección del comercio de proximidad".

Según ha informado Por Andalucía en una nota, el candidato número dos al Parlamento andaluz por Córdoba, Antonio Jesús Morel, ha explicado que esta propuesta busca "poner sentido común a una medida que actualmente solo beneficia a las grandes superficies, apostando por un modelo que compatibilice el turismo con la vida cotidiana de la ciudad".

Morel ha criticado que "el modelo impulsado por el Gobierno andaluz del PP permite la apertura de grandes superficies prácticamente todos los días del año, incluidos domingos y festivos, bajo el argumento de dinamizar la economía. Sin embargo, la realidad es muy diferente, ya que esta política perjudica "gravemente al pequeño comercio, que no puede competir en igualdad de condiciones".

En este sentido, ha advertido que "la ampliación indiscriminada de horarios comerciales está provocando la desaparición progresiva del comercio de barrio, el que da vida, identidad y cohesión a nuestras ciudades", al tiempo que "favorece a las grandes superficies". Además, ha subrayado el "impacto negativo que esta medida tiene sobre las condiciones laborales, al generar mayor precariedad y dificultar la conciliación familiar".

"Se incrementa la presión sobre los trabajadores y trabajadoras, incluso en aquellos casos en los que los convenios recogen la voluntariedad de trabajar en domingos y festivos", ha explicado.

Por otro lado, el candidato de Por Andalucía ha alertado sobre "la expansión descontrolada de los pisos turísticos", señalando que "están arrasando nuestros barrios y expulsando a vecinos y vecinas", lo que "agrava el problema de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y personas mayores".

Morel ha defendido que ambas problemáticas están directamente relacionadas con "un modelo que prioriza el beneficio económico a corto plazo, frente al bienestar de la ciudadanía", y ha reivindicado la necesidad de "poner límites para garantizar ciudades habitables".

El candidato de Por Andalucía ha reiterado la apuesta de la coalición por "un modelo alternativo, que proteja los derechos laborales, refuerce el comercio local y regule el turismo, para que contribuya al desarrollo económico sin deteriorar las condiciones de vida. Andalucía no puede convertirse en un escaparate abierto los 365 días del año a costa de su gente", ha concluido.