El Ayuntamiento de Almería encarga más obras en los Refugios de la Guerra Civil para adecuar y mejorar sus galerías

Archivo - Entrada a las galerías de los Refugios de la Guerra Civil de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación por 382.800 euros nuevas obras para la adecuación de los Refugios de la Guerra Civil, cerrados al público desde hace casi 16 meses, tras haber aprobado en abril un modificado de la actuación inicialmente planificada para la mejora integral de sus galerías de cara a la visita turística.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, la actuación impulsada desde Urbanismo y Turismo "da continuidad al trabajo conjunto desarrollado durante la remodelación del Paseo de Almería" con el objetivo de "modernizar este espacio patrimonial y turístico, reforzar su seguridad y garantizar unas instalaciones adaptadas a las necesidades actuales".

Los trabajos, que admiten ofertas hasta finales de julio, contemplan cuatro meses de obras para un espacio que, según las últimas previsiones ofrecidas por el gobierno local, tenía previsto abrir este mismo verano tras el proceso musealización y restauración al que se ha sometido.

Así, la actuación que sale ahora a concurso abarca el tramo subterráneo desde la parte alta del Paseo de Almería hasta la salida en la Plaza Pablo Cazard así como galerías anexas a la principal, que comunican con antiguas entradas a los refugios, en concreto, las entradas situadas en la Plaza Urrutia, y en la plaza Marqués de Heredia, que se plantean como salidas de evacuación.

Las obras a realizar se centran en la adecuación de instalaciones: accesibilidad, renovación de instalaciones de ventilación y alumbrado, mejoras en la protección contra incendios y evacuación, dotación de red de comunicación wifi en el interior de la galería e intervención y reparaciones en diferentes puntos del trazado y pabellones de acceso y salida.

Según el Ayuntamiento, uno de los ejes fundamentales de la intervención se centra en la mejora de las condiciones de evacuación del recinto. Para ello, el proyecto incorpora una redefinición integral de los recorridos y salidas de emergencia, "habilitando nuevos itinerarios de evacuación que incrementarán las garantías de seguridad para el uso público de las instalaciones".

En este sentido, se prevé la creación de una nueva vía de evacuación integrada en la remodelación del Paseo de Almería, a través de la plaza del Educador, actuación que podrá ahora ejecutarse completado el traslado del centro de transformación actualmente existente en ese ámbito.

SALIDAS POR LOS QUIOSCOS

Del mismo modo, el proyecto contempla la habilitación también como salidas de emergencia los quioscos de las Plazas Marqués de Heredia y Urrutia, mejorando significativamente la capacidad de evacuación del conjunto. Recupera así en parte también el Ayuntamiento el objeto principal del diseño de estos elementos, anunciada y prevista también su rehabilitación a través del área de Urbanismo.

Además de estas actuaciones, el proyecto modificado incorpora las determinaciones técnicas necesarias para adaptar el recinto a la normativa vigente mediante la renovación integral de las instalaciones de ventilación, alumbrado, protección contra incendios, comunicaciones, megafonía de emergencia y red wifi, así como diversas actuaciones de reparación y mejora en distintos puntos del recorrido museístico.

Esta planificación coordinada entre Urbanismo y Turismo ha permitido compatibilizar las necesidades técnicas de los Refugios con las obras de remodelación del Paseo de Almería, integrando las nuevas infraestructuras y "minimizando el impacto sobre el entorno urbano, al tiempo que se garantiza una mejor experiencia para los visitantes y un mayor nivel de seguridad".

La concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha destacado que "la aprobación de este expediente supone un paso decisivo para seguir avanzando en la conservación y puesta en valor de uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Almería".

Por su parte, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha subrayado que "esta actuación demuestra la coordinación entre ambas áreas municipales para seguir mejorando uno de los principales recursos turísticos de la ciudad, incorporando instalaciones más modernas y reforzando la seguridad de un espacio que recibe miles de visitantes cada año".