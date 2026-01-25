El Ayuntamiento de Almería hará una campaña para presentar el nuevo contenedor de cierre electrónico en 100.000 hogares

Contenedor marrón en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería pondrá en marcha una campaña de concienciación y comunicación dirigida a 99.692 viviendas del municipio para dar a conocer el nuevo sistema inteligente de cierre electrónico y control de acceso mediante tarjeta de los contenedores destinados a la recogida de biorresiduos.

La iniciativa tiene como objetivo informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de estos nuevos recipientes y fomentar una correcta separación de la fracción orgánica, dentro de la estrategia municipal para mejorar la gestión de los residuos urbanos.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 246.743,81 euros y contempla el envío postal de material informativo a todos los domicilios de la capital almeriense, así como acciones presenciales en los barrios, reuniones con asociaciones vecinales y colectivos sociales y actuaciones específicas dirigidas a comercios y establecimientos de hostelería.

El contrato incluye además la difusión de la campaña a través de medios de prensa, canales digitales y redes sociales, junto con la elaboración de materiales gráficos y audiovisuales, entre ellos vídeos explicativos, destinados a "facilitar la comprensión del funcionamiento", según consta en la documentación consultada por Europa Press.

El pliego recoge que el reparto de las tarjetas de acceso se realizará a través de estands informativos, que se ubicarán en barrios agrupados en función de la población, donde personal especializado explicará el funcionamiento del sistema y entregará material divulgativo.

Asimismo, se prevén acciones informativas de proximidad a pie de contenedor, así como tareas de seguimiento, vigilancia y control durante la implantación del sistema, con el registro y localización de incidencias para identificar puntos críticos y adaptar los mensajes informativos a las problemáticas detectadas en cada zona.

El nuevo contenedor marrón incorpora un sistema de cierre electrónico que limita su apertura a las personas autorizadas mediante tarjeta, lo que permite mejorar el control y la calidad de los biorresiduos recogidos.

El Ayuntamiento implantó desde 2024 la recogida separada de la fracción orgánica en todo el término municipal, con un total de 500 contenedores de carga lateral y 60 de carga trasera para este tipo de residuos.

Estas actuaciones se enmarcan en un contrato de servicios de campaña de concienciación y comunicación sobre la recogida separada de biorresiduos, cofinanciado al 90 por ciento con fondos Next Generation de la Unión Europea (UE), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.