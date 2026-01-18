El Ayuntamiento de Almería lamenta el fallecimiento de Antonio Fernández, "figura clave" del teatro almeriense

Antonio Fernández Castillo. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha lamentado este domingo el fallecimiento de Antonio Fernández Castillo, "referente de la cultura en la provincia y figura clave del teatro almeriense con una larga trayectoria".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha afirmado que "Antonio Fernández amaba el teatro y sabía transmitir esa pasión en todos los proyectos que desarrollaba, ya sea teatro social, educativo o simplemente por entretenimiento", al tiempo que ha indicado que "es una gran pérdida para la escena almeriense", según ha precisado el Consistorio local en una nota.

En contexto, Antonio Fernández se aproximó al teatro cuando estudiaba en la Universidad de Almería (UAL), integrándose y después dirigiendo el Aula de Teatro. Posteriormente creó, a finales de 2025 Escenalia Iniciativas Escénicas, junto a Loreto Suárez, con variados proyectos, desde el teatro de calle a campañas escolares. Destaca el proyecto Educateatro, de la mano de Cajamar, con el que ha acercado la pasión por la interpretación a estudiantes de toda España, y que ha formado parte de la programación cultural de Almería durante muchos años. También fue el primer presidente de la Asociación de Empresas Teatrales de Almería, 'Escenalia'.

Según la Administración local, en los últimos tiempos, ha realizado diferentes proyectos para Contraportada en la ciudad de Almería, desde 'Sakaladula' en Interalmería TV, rememorando los programas infantiles de televisión con actores y marionetas, 'Cuéntamelo en Almería', donde narraba a través de cuentacuentos la historia de Almería, las campañas de dinamización teatral para fomentar hábitos saludables en los barrios costeros, o la celebración del Día Mundial del Teatro 2025 por las calles de la ciudad.

En todos ellos, Antonio Fernández "ha brillado tanto por su talento en la creación y la interpretación, como por la pasión encima del escenario que transmitía a los demás". Al margen de su actividad teatral, Antonio Fernández fue concejal en el Ayuntamiento de Almería de 1995 a 1997 como miembro de Los Verdes.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, el concejal de Cultura, Diego Cruz, todo el equipo del Área de Cultura y el Ayuntamiento de Almería en su conjunto, quieren realizarle este homenaje póstumo y expresan las condolencias a sus familiares.