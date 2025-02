La Banda Municipal de Almería interpreta en el primero de sus conciertos invernales marchas de música anglosajonas

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Almería, bajo la dirección de su director José Solá Palmer, ha celebrado este domingo en el Teatro Apolo el primero de los tres conciertos incluidos dentro de la programación de la temporada de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, titulado 'Una mirada a la música anglosajona para banda: Reino Unido y Estados Unidos'.

Según explica el Ayuntamiento en una nota, el concierto se ha iniciado con dos obras compuestas para banda militar: 'Second suite in F', de Gustav Holst, con elementos propios del folclore inglés, o 'An original suite' de Gordon Jacob, en este caso siendo la primera vez que la interpretaba la Banda Municipal.

El primer bloque del concierto ha culminado con 'Invictus', de Philip Sparke. Esta obra es fruto de un encargo de la Banda de las fuerzas terrestres del ejército de los Estados Unidos y, como ha detalla José Solá, "una contundente y robusta introducción da paso a una marcha de tintes sombríos a la que le sigue una sección lenta y de carácter expresivo conducente al clímax de la partitura, que convierte la reexposición de la marcha en una brillante tonalidad mayor hace concluir la obra de manera victoriosa, tal y como indica el título".

Por otro lado, la segunda parte ha estado dedicada a autores de Estados Unidos. La primera composición ha sido una cobertura de concierto de Alfred Reed, considerado como "uno de los autores más importantes de la música para banda", dedicada en su momento al programa de música instrumental del estado de Mississippi por su 50 aniversario. Así, le ha seguido una partitura clásica en el repertorio norteamericano 'Laude', de Howard Hanson, pieza que fue un encargo de la Asociación Nacional de Directores de Bandas Universitarias.

Finalmente, la Banda ha finalizado el concierto con 'Sailing with whales' del compositor Rossano Galante. Una partitura descrita por el Ayuntamiento como "vitalista, enérgica y de estilo netamente norteamericano que recuerda a la música para el cine y que describe una salida al mar en busca de las majestuosas orcas".