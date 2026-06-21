Bendodo exige explicaciones a Montero sobre posición del PSOE con el Algarrobico, pero está "desaparecida"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo (Fotografía de Archivo) - Jorge Gil - Europa Press

ADRA (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS) El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha exigido este domingo explicaciones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, sobre la posición de los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) en relación con el derribo del hotel del Algarrobico, pero el problema es que se encuentra en "paradero desconocido".

Bendodo se ha pronunciado así en un acto, junto a la coordinadora nacional de Agricultura del PP, Carmen Crespo, con afiliados y simpatizantes del partido en Adra (Almería), donde se ha referido al hecho de que el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha acordara el pasado miércoles dejar sobre la mesa hasta una sesión posterior el acuerdo para la revisión de oficio y anulación de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico a partir de la propuesta elevada por el concejal no adscrito Felipe Cayuela, a la que se sumaron los concejales del PSOE.

Ha manifestado que el PSOE "permitió" que se hiciera el hotel del Algarrobico, un "monumento contra el medio ambiente" y "ahora está poniendo todos los obstáculos para que se derribe" la edificación, como ocurrió el pasado miércoles en el pleno del Ayuntamiento de Carboneras, donde los concejales socialistas "votaron en contra de la anulación de la licencia".

En este sentido, ha considerado que hay que pedir "explicaciones" a Montero, que decía que ellos eran la "bandera contra el Algarrobico".

"María Jesús Montero está en paradero desconocido; ni está ni se le espera, y os dije en la campaña que ella no iba a dejar Madrid", ha indicado Bendodo, quien ha recalcado que la dirigente del PSOE-A "no ha dejado Madrid".

"Yo solo digo que un culo calienta un asiento, así de claro lo digo y más claro no se puede hablar, y si quieres calentar dos o tres no vas a estar en ninguno, sin ninguna duda", ha señalado Bendodo.