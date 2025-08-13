Bolaños asegura que la reforma de la desaladora de Carboneras (Almería) no afectará al consumo ni al riego

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa en Almería. - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles, a preguntas de los medios, que la remodelación de la desaladora de Carboneras (Almería), que comenzará en septiembre, no afectará ni al consumo urbano ni al uso agrícola en la provincia gracias al refuerzo de otras desaladoras y de los otros centros de tratamiento de agua que existen en Almería.

Durante una visita a las obras del viaducto de Los Feos, en la futura línea de alta velocidad Murcia-Almería, junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Bolaños ha recordado que, aunque la planta "no está funcionando a máximo rendimiento", actualmente "trabajan diez líneas de las doce existentes", con una producción de "más de 100.000 metros cúbicos" destinados tanto a consumo de boca como a uso agrícola.

Asimismo, ha señalado que, mientras duren las obras, "tendrá que tener mayor esfuerzo las otras desaladoras y los otros centros de tratamiento de agua que existen en la provincia" para que "ni el consumo de boca ni el uso agrícola pueda verse afectado".

Una vez finalizada la reforma, ha asegurado que la instalación será "de las mejores de nuestro país" y "también de las mejores de Europa desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la generación de metros cúbicos de agua".

Bolaños ha trasladado un mensaje de "tranquilidad absoluta" y ha subrayado que la planificación prevista permitirá mantener el suministro. "No es que se vayan a suprimir de un día para otro una vez que empiecen las obras", ha matizado.