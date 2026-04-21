La campaña de primavera de El Ejido (Almería) prevé alcanzar una producción de 240 millones de kilos de sandía y melón

El concejal de Agricultura de El Ejido (Almería), Manuel Martínez, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el agricultor José Antonio Herrera, durante su visita a un cultivo de sandías del municipio. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

El sector hortofrutícola de El Ejido (Almería) encara la campaña de primavera con una previsión de 240 millones de kilos de sandía y melón, en unas semanas en las que se han realizado ya los primeros cortes de sandías, que serán las primeras de origen europeo en llegar al mercado.

Durante esta campaña de primavera, el municipio contará con una superficie de cultivo que ha aumentado en torno al cinco por ciento, hasta alcanzar las 2.200 hectáreas de sandía y las 2.600 de melón, según las previsiones. El Consistorio ha indicado en una nota que este crecimiento se aprecia tanto en la producción como en la calidad, como "evidencian los primeros cortes".

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, han visitado el invernadero de José Antonio Herrera, uno de los muchos agricultores del municipio que se preparan para cortar sandía en los próximos días. En la visita también han estado acompañados de Paco Peralta, experto en el corte de sandías, profesión a la que ha dedicado más de 40 años.

Góngora se ha mostrado "confiado en que la climatología acompañe en los países de destino de las producciones ejidenses" y en que los agricultores "vean recompensado todo el esfuerzo y el trabajo desarrollado, para cerrar una campaña que les permita seguir avanzando".

Además, ha recordado que la agricultura "es el principal motor económico de nuestro municipio" y ha puesto en valor el trabajo del sector, "con una apuesta constante por la investigación y la innovación para seguir siendo referentes en calidad y sostenibilidad".