Cancelado el concierto de Tomatito este sábado en Almería por un "contratiempo familiar"

Archivo - José Fernández Torres, Tomatito. - AYTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concierto de 'Tomatito Sexteto', previsto para este sábado, 18 de julio, dentro del 59º Festival de Flamenco y Danza de Almería, se ha cancelado debido a un "luctuoso contratiempo familiar".

Según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, la devolución del importe de las entradas se podrá solicitar en la taquilla municipal en el caso de las compras presenciales, mientras que se efectuará de forma automática para las adquisiciones realizadas en la taquilla virtual.

La programación continuará este viernes, 17 de julio, con la 'Noche de Cante', que contará con Segundo Falcón, Pedro 'El Granaíno', Ezequiel Benítez y Rancapino Chico.

La Plaza albergará el 19 de julio una nueva velada con la 'Noche de Flamencas', en la que participarán las cantaoras La Macanita, Esperanza Fernández y Aurora Vargas, junto con la bailaora Belén López.

Las entradas continúan a la venta en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo y en la página web habitual del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería. También estarán disponibles en la taquilla de la Plaza la misma noche de cada evento, cuyo inicio está previsto a las 21,30 horas.

Toda la información actualizada se encuentra disponible en la página web oficial del festival. La cita cuenta con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Indanza, Vera Import y Estrella de Levante.