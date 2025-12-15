Cancelados en Almería los avisos rojo y naranja en Almería tras una madrugada con apenas una decena de incidencias

Avisos amarillos en el Levante y Norte de Almería. - AEMET

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Emilia' durante la madrugada se ha cerrado con apenas una decena de incidencias atendidas en la provincia de Almería, donde se han cancelado ya todos los avisos rojos y naranjas por climatología adversa, aunque se mantiene el aviso amarillo en las comarcas de Los Vélez y Levante-Almanzora hasta las 12,00 horas.

El mayor volumen de atención se produjo durante las últimas horas de la tarde de este domingo cuando se produjeron varios rescates de personas atrapadas en vehículos que se solventaron sin incidencias, según ha informado el 112 Andalucía.

"El comportamiento ejemplar de los ciudadanos ha permitido evitar cualquier tipo de desgracia", ha valorado la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, quien en declaraciones remitidas a los medios ha agradecido que se hayan seguido las indicaciones dadas desde las corporaciones locales y el 112.

La mayor parte de los incidentes registrados se localizaron principalmente en el municipio de Cuevas de Almanzora, aunque también se atendieron avisos procedentes de Vera, Garrucha, Huércal-Overa o Pulpí. La mayoría de ellos se ha referido a anegaciones de viviendas, sótanos, garajes y problemas en el alcantarillado público.

Los casos más destacados han sido los rescates de personas atrapadas en sus vehículos. Así en Huércal-Overa, dos personas fueron auxiliadas tras quedar su vehículo atascado en el agua y el barro en la Rambla Grande a las 21,58 horas de este domingo.

También en Cuevas del Almanzora un hombre fue rescatado de su vehículo a las 21,38 horas del domingo. Además se han practicado distintas actuaciones de auxilio a conductores en la población de Palomares, en Cuevas del Almanzora, y se han sucedido las llamadas de conductores alertando de las fuertes lluvias que complicaban la circulación en la A-7 y la AL-7107.

CARRETERAS CORTADAS

En cuanto a los problemas en la red secundaria, a esta hora permanece cortada la carretera que va de Pulpí a San José de los Terreros en el kilómetro 14,940; la AL-8105 y la AL-8106 en La Mulería y El Arteal, respectivamente, ambas en Cuevas de Almanzora.

Permanecen cortadas, asimismo, por precaución las ramblas de Nogalte, Los Charcones y Las Palmeras en el municipio de Pulpí, aunque está bajando el nivel del agua. Por su parte, la Guardia Civil ha comunicado la apertura de la AL-8104 en Cuevas de Almanzora.

160 INCIDENCIAS COORDINADAS

El acumulado total de incidencias coordinadas en relación al paso de la borrasca 'Emilia' por Andalucía --desde el pasado miércoles 10 de diciembre y hasta las 6,30 horas de este lunes 15 de diciembre-- asciende a 160, la mayoría de ellas en Almería (74), 39 en Huelva, 23 en Cádiz, 18 en Málaga y cinco en Granada.

La Junta mantiene activado, desde el pasado viernes, el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1.

La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Cabe destacar que el Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles día 10 de diciembre cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región. Respecto a los planes territoriales de emergencia local, a esta hora, permanecen activados 29, 18 de ellos en la provincia almeriense.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) mandó el sábado y el domingo sendos mensajes masivos, Es-Alert, el primero de ellos en Valle del Almanzora y Los Vélez y posteriormente para los municipios del Levante.

El envío informaba a los 45 municipios afectados del aviso activado para la zona al tiempo que señalaba la importancia de seguir las recomendaciones del 112, evitar desplazamientos innecesarios, nunca cruzar por zonas anegadas y subir a las partes más altas de la vivienda en caso de inundaciones, entre otras cuestiones.

PRECIPITACIONES ACUMULADAS

En cuanto a los datos de precipitaciones acumuladas, durante la jornada de este domingo, la estación de Huércal-Overa alcanzó los 96,5 litros por metro cuadrado, en Láujar de Andarax y casi 37 litros por metro cuadrado en Garrucha y Vélez Blanco-Topares.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 12,00 horas del lunes en las comarcas del Levante, el Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería.

Por otra parte, se anuncia el aviso amarillo por precipitaciones (peligro bajo) en la zona del Estrecho (Cádiz) a partir de las 18,00 horas.

En episodios de fuertes lluvias, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.