Carboneras (Almería) somete a Pleno este miércoles el acuerdo destinado a anular la licencia de obras del Algarrobico

Archivo - Vista general del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico de Carboneras (Almería) - Marian León - Europa Press - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) va a celebrar este miércoles un Pleno extraordinario en la que se va a debatir y votar únicamente el acuerdo destinado a la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel ubicado en el paraje de El Algarrobico para avanzar en la anulación del permiso otorgado en enero de 2003 a la promotora Azata del Sol para su construcción.

La sesión, prevista a partir de las 9,00 horas, llega tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) del pasado 22 de mayo que daba 'luz verde' a la propuesta de resolución del procedimiento en relación al permiso de obras que posibilitó la construcción del inmueble de 20 plantas y 411 habitaciones en el paraje protegido del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

El asunto llega tras la comisión informativa de Presencia, Hacienda, Régimen Interior y Ciudadanía celebrada el pasado día 10, que contó con el voto favorable del alcalde, Salvador Hernández (CS), y dos ediles del PP así como con tres abstenciones: dos del PSOE y una del concejal no adscrito Felipe Cayuela.

El órgano validó el texto que se votará en la sesión plenaria con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el TSJA en julio de 2021, por la que se le imponía la obligación de realizar este proceso con el que se busca la restauración del paraje, ya declarado como no urbanizable en el planeamiento de Carboneras.

En esta línea, el Consultivo concluía que la licencia resultaba "nula de pleno derecho" principalmente por dos motivos: por autorizar la construcción en suelo no urbanizable protegido, conforme al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de 1994; y por afectar a la servidumbre de costas, ya que invadía la distancia mínima de 100 metros del deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras es el que tiene las competencias para iniciar el procedimiento para resolver la licencia; un paso al que espera la Junta de Andalucía antes de convocar la comisión mixta con el Estado en la que se abordará el derribo del inmueble y la recuperación del paraje ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar conforme a los compromisos adquiridos en 2011 por ambas administraciones.

Cabe recordar que la propuesta instará al Pleno, entre otros aspectos, a declarar de facto la ilegalidad de la licencia así como deducir 'a posteriori' un procedimiento específico para determinar si la constructora tendría derecho a cobrar una indemnización y cuánto supondría, en su caso.

El Ayuntamiento acordará así "determinar cualitativa y cuantitativamente, así como evaluar económicamente" qué cantidades, en su caso, tendrían que desembolsarse puesto que, según alega, en este momento carece de los medios materiales y personales necesarios para estudiar este asunto en detalle.

Precisamente, el Gobierno acaba de sumarse al procedimiento judicial encauzado por las organizaciones ecologistas y la Junta de Andalucía para obligar al Ayuntamiento de Carboneras a revisar el expediente dado que la licencia muestra "visos de nulidad", según declaró el tribunal, para el que únicamente el Consistorio tenía capacidad de avanzar en este sentido.

Desde el Ejecutivo central han justificado su personación en el procedimiento ante la vía paralela iniciada en febrero de 2025 que busca la expropiación parcial de los suelos del hotel --en la mitad de su competencia-- para acelerar los trámites, si bien dicho proceso está recurrido por Azata del Sol ante el TSJA toda vez que sigue pendiente de fijar justiprecio por parte del tribunal provincial de expropiación.

Cabe recordar que el Gobierno ofrecía 16.500 euros a la promotora por el valor de los suelos mientras que esta, en su hoja de apremio, fijaba la cantidad a percibir en 44,5 millones de euros al otorgar también valor a todo lo construido hasta el momento.

El acuerdo de la sesión plenaria también se sitúa como el 'pistoletazo' de salida para que la Junta de Andalucía convoque, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica, la reunión de la comisión mixta entre ambas instituciones en la que abordar los compromisos adquiridos en 2011 bajo protocolo sobre cómo proceder al derribo y restaurar el paraje.