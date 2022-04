Carmena señala las "vinculaciones personales" en el caso mascarillas: "Es evidente que no se hicieron las cosas bien"

ALMERÍA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y jueza emérita Manuela Carmena ha señalado este jueves las "vinculaciones personales" existentes en la contratación de material sanitario en el momento más duro de la pandemia por parte del Consistorio madrileño como elemento que pudo hacer que fueran "elegidos unos contratistas en lugar de otros" para la adquisición de mascarillas, sentido en el que cree que "es evidente que no se hicieron las cosas bien".

"Yo creo que cuando en política las autoridades hacemos algo mal, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y que eso nos ayude a dar explicaciones para no volverlo a repetir", ha manifestado Carmena en declaraciones a Europa Press momentos antes de ser homenajeada en el marco del V Congreso Internacional Mujeres, Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería.

Para la exalcaldesa, los responsables institucionales del Consistorio madrileño debían haber reconocido que "no se hicieron las cosas bien" nada más conocerse los indicios de irregularidades que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción especialmente ante la aparición de personas que "se han lucrado de una manera absolutamente inmoral de una serie de recursos que eran de todos en un momento tan dramático como el de la pandemia".

Preguntada sobre si cree que existen responsabilidades políticas, Carmena cree que "sería muy bueno que dejáramos de escuchar esos lamentos que salen a veces tanto desde las fuerzas conservadoras como progresistas del tipo 'estamos muy tranquilos' o 'lo hemos hecho todo bien'". "Lo importante es reconocer lo que se ha hecho mal, más que nada para que no se vuelva a hacer", ha insistido.

En esta línea, la jueza emérita ha declinado opinar sobre la colaboración que ofrece el Ayuntamiento de Madrid actualmente para esclarecer el caso y depurar responsabilidades. "He sido alcaldesa, no me gusta estar criticando las actuaciones concretas que hacen las personas que me ha sustituido porque no creo que esté bien, cada uno tiene un planteamiento político el que sea, pero como norma general, sí creo que cuando te equivocas hay que decirlo", ha recalcado.