CCOO Almería reclama cierres perimetrales en los mostradores tras una agresión en el centro de salud de Gádor

Sala de espera de un centro de salud de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de sanidad de CCOO Almería ha informado de una agresión física y verbal sufrida por una auxiliar administrativa en el centro de salud de Gádor y ha reclamado cierres perimetrales en los mostradores de admisión, después de que un usuario reaccionara de forma "violenta" al no poder facilitársele en ese momento un número para consulta médica.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando el usuario profirió insultos, accedió a la zona restringida del mostrador y agarró y arrinconó a la trabajadora, que quedó "sin posibilidad de salida", según ha trasladado el CCOO en una nota.

La organización sindical ha señalado que la facilidad con la que el agresor pudo acceder al área restringida del mostrador "evidencia un fallo de diseño que expone directamente a la plantilla administrativa".

CCOO ha apuntado que este suceso "no es un hecho aislado, sino la confirmación de que las medidas de seguridad actuales son insuficientes en los puntos de mayor tensión asistencial". En este sentido, ha indicado que "la configuración abierta de muchos mostradores deja a los profesionales administrativos expuestos cuando la tensión se desborda".

El sindicato ha contextualizado este episodio en el ámbito provincial, donde las agresiones notificadas han pasado de 92 en 2023 a 161 en 2024, un incremento que incluye una veintena de ataques físicos y que "coincide con un escenario de alta presión en la Atención Primaria, donde las demoras y la falta de citas actúan como detonantes habituales, pagando el precio quienes gestionan la entrada al sistema".

Ante esta situación, CCOO ha reclamado que la seguridad "se aborde desde la prevención estructural y no solo desde la actuación posterior", y ha insistido en que el cierre perimetral de los puestos de admisión en centros como el de Gádor es una medida "básica y urgente".

"No se puede permitir que el personal trabaje con la incertidumbre de si un usuario enfadado podrá saltar el mostrador o acceder a su espacio vital", señala el comunicado.

Asimismo, ha advertido de que mantendrá la vigilancia para que se implementen estas barreras físicas, con el objetivo de evitar que los entornos de trabajo se conviertan en espacios inseguros para los profesionales sanitarios.