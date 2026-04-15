CCOO y UGT se concentrarán el día 19 de abril en Almería ante el "bloqueo" del convenio del manipulado hortofrutícola

Archivo - Pimientos en un almacén hortofrutícola de Almería. - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones UGT FICA y CCOO Industria de Almería han fijado para el 19 de abril una asamblea y concentración en el anfiteatro de la Rambla de Almería dirigida a las personas trabajadoras del manipulado y envasado de frutas, hortalizas y flores ante el "bloqueo" para la renovación de su convenio colectivo desde hace casi un año y medio.

La cita, a partir de las 11,00 horas, servirá para "informar de la estrategia sindical" y "repasar las reuniones celebradas hasta ahora con la patronal" de cara a articular una "respuesta colectiva ante un proceso negociador que sigue sin desbloquearse".

Según han recordado en una nota, el convenio provincial del sector lleva caducado desde el 31 de diciembre de 2024. Ese marco regula las condiciones laborales de un ámbito productivo que emplea a unas 30.000 personas en la provincia, en su mayoría mujeres, y que constituye uno de los principales motores económicos de la zona.

La parte trabajadora reclama un incremento salarial del cuatro por ciento por encima del SMI y la reducción de la jornada de 46 a 40 horas semanales, en coherencia con el Estatuto de los Trabajadores y con el contexto de subida del SMI a 1.221 euros mensuales en 2026.

Por su parte, la representación empresarial, integrada por Coexphal, Ecohal y Asempal-Agricultura, ha trasladado una propuesta de una "subida del 2 por ciento a partir de 2027, absorbible si vuelve a subir el SMI y sin pago de atrasos, además del aumento de la jornada irregular del 10 al 20 por ciento", según los sindicatos, que ven "un retroceso" en dicha opción.

La mesa negociadora cerró su última sesión el pasado 13 de marzo sin avances entre la parte social y la patronal pese a la mediación de la Junta de Andalucía a través del delegado territorial de Empleo, Amós García, quien puso a disposición de las partes los instrumentos de mediación del CARL y del Sercla Hortoinfo. Hay previsto un nuevo encuentro en mayo.

Los sindicatos han apuntado que el pasado mes de diciembre, en Granada, se alcanzó un preacuerdo que incluyó revisión salarial conforme al IPC, abono de atrasos y un incremento del 5,8 por ciento al 7,4 por ciento según categorías, elevando el precio/hora hasta 9,77 euros.

Ese marco se ha convertido en referencia para la parte social almeriense, que rechaza un acuerdo de mínimos en una provincia donde el sector "mueve un volumen de negocio millonario y exporta a toda Europa".