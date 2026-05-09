El Ciclo Académico de la Universidad de Almería "siembra futuro" para las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro

El actor Pepón Nieto, protagonista de la grabación de ‘La vida es podcast’, junto a la periodista Esther Benavides; Luis Santana; Diego Armando Alias, director del Aula de Teatro de la UAL, y Carlos Vicente Domínguez, profesor e investigador de la UAL. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 70 personas se han inscrito en el Ciclo Académico de las XLII Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de la Universidad de Almería (UAL) que "siembra el futuro" para las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. El título elegido ha sido 'Recuperaciones, adaptaciones y reinterpretaciones', revisando las formas de abordar las obras para acercarlas a la actualidad, y su apertura ha estado a cargo de la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UAL, María del Mar Ruiz, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz.

Según ha indicado la universidad en una nota, también ha intervenido también su directora, María Pérez, situando el marco general y enfatizando en la relevancia de la novedad de este 2026, el ciclo didáctico destinado a los docentes de Secundaria.

Con esta propuesta se han facilitado herramientas para llevar los clásicos a las aulas y "tener éxito en despertar el interés en ellos de las generaciones más jóvenes". Tanto para esta parte didáctica como para el programa en su totalidad se habían puesto las "más altas expectativas", y "se han visto plenamente cumplidas", ha señalado la UAL.

María del Mar Ruiz ha agradecido la "apuesta" del Ayuntamiento de Almería por las Jornadas, señalando que "merece la pena mantenerlas", ya que "tantas alegrías han dado a la ciudad y también a la provincia". Igualmente ha querido destacar "el trabajo que hace María Pérez" al frente del ciclo académico. "Sin ella no sería posible un programa así, que un año más conjuga la presencia de especialista y de académicos con actores y directores, que van a intercambiar sus experiencias".

Asimismo, ha puesto en valor que "también un año más se hace una combinación de propuestas más teóricas con talleres didácticos y aplicaciones en el aula, porque siempre es necesario realizar aproximaciones entre el Teatro del Siglo de Oro y las nuevas interpretaciones, un poco acordes con los tiempos actuales". En esta edición se busca cumplir ese objetivo con la presencia de profesorado de Secundaria a través del novedoso ciclo didáctico.

Diego Cruz ha afirmado que por parte del Ayuntamiento de Almería es "un placer poder estar en el arranque de uno de los pilares de estas jornadas, que cumplen ya 42 años", puesto que "la parte académica es el complemento perfecto y enriquecedor del programa, junto a los espectáculos de sala y de calle, que las hacen un auténtico referente, premiado en múltiples ocasiones".

Además, Cruz ha reflexionado sobre que "no hay época en la historia de las letras tan fructífera, prolífica e indeleble como la que representan nuestros escritores, cómicos y literatos del Siglo de Oro, y la forma de acercarse a estos clásicos es inagotable".

María Pérez ha hecho referencia a Antonio Serrano, "quien las pusiera en marcha hace 42 años", presente en la sala. Ha tenido su capítulo de agradecimientos al Ayuntamiento de Almería y al Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, personalizando en María del Mar Ruiz y citando también a todo su equipo. "La apuesta de la UAL por la parte académica de estas Jornadas fue desde el principio una declaración de intervenciones, con la confianza de que la investigación, la docencia y la cultura son inseparables".

"Que me hayan dado la oportunidad de ser la persona que de alguna manera articula ese compromiso es para mí un honor y un regalo", ha dicho antes hacer mención también a Radio UAL por hacer por segundo año consecutivo 'La vida es podcast' desde el ciclo, al Aula de Teatro de la Universidad de Almería y al Centro de Formación del Profesorado "por promoverlo en los docentes, porque es muy importante llegar a las aulas de Secundaria y que los profesores puedan llevarse de aquí herramientas concretas, ideas aplicables y el estímulo de saber que no están solos en la tarea de acercar los clásicos a las generaciones jóvenes".

La directora del ciclo académico ha agradecido al director de las Jornadas, Diego Ruiz, "su generosidad, que nos conecta a los artistas y nos abre las puertas de sus procesos creativos y de su reflexiones". La mayor parte de estas girarán en torno al eje de las 'Recuperaciones, adaptaciones y reinterpretaciones', que le dan título además al ciclo, "grandes ejemplos de la vigencia de la que goza el teatro del Siglo de Oro".

EL PROGRAMA

Una vez realizada la presentación oficial se ha entrado en el programa, con la propia María del Mar Ruiz presentando el amplio currículum de Nuria Alkorta, profesora titular de Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y fundadora y directora de la Compañía 'delabarca'.

Suya ha sido la conferencia inaugural, titulada 'Calderón en coreano: traslado cultural de La vida es sueño'. A ella ha seguido 'La vida es podcast', entrevista y coloquio con Pepón Nieto y Luis Santana a cargo de Diego Armando Alias, director del Aula de Teatro de la Universidad de Almería, Esther Benavides, redactora de la Fundación de la Universidad de Almería, y Carlos Vicente Domínguez, profesor e investigador en la UAL.

Pepón Nieto ha reconocido no ser "ningún experto en el Siglo de Oro", si bien sí estudió en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. A lo largo de su carrera ha representado textos clásicos y se ha mostrado interesado en el contenido académico que a los mismos da este ciclo organizado por la Universidad de Almería.

Los ha definido como "textos hermosísimos", añadiendo a su vez que "hay que reconocer el valor de nuestro teatro, de nuestra cultura, de nuestras letras, de una época de oro donde dramaturgos maravillosos colaboraban continuamente con sus escritos y con el verso, que es una vía maravillosa con la que se pueden contar muchas cosas, en unos valores, como el honor, que se han perdido".

A su juicio, "es muy positivo que haya una vertiente académica para poder explicar todo esto y poner en contexto a los espectadores, sobre la época, el lenguaje y la métrica de los versos".

El ciclo continúa este sábado con el ciclo didáctico, dividido en cuatro sesiones, y dos conferencias. A primera hora ha sido el turno de una ponencia de Clara Bonet, profesora de la Universidad de Valencia, en la que ha abordado las versiones libres de escritura y las adaptaciones de los clásicos para la escena del siglo XXI.

El siguiente ha sido Alberto Gutiérrez, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, con el dialogo hoy los clásicos del Siglo de Oro con el público infantil y juvenil en la escena. La tercera ponencia ha sido de Martina Mateo, profesora del IES Fuente Nueva de El Ejido, con el caso práctico de cómo trabaja en el aula con 'El perro del hortelano'. La cuarta actividad consiste en un taller sobre aplicaciones didácticas del cómic para el estudio del Siglo de Oro en el aula, con Mónica Ruiz y José Rovira, de la Universidad de Alicante y miembros de Unicomic.

La primera conferencia de la tarde corresponde a María Bastianes, profesora de la Universidad Complutense, que ha vuelto al Ciclo Académico con 'El teatro y la otra historia (visual) del personaje de Celestina'. Su presentadora ha sido Isabel Giménez Caro, profesora de la Universidad de Almería.

El ciclo se cierra con Manuel Canseco, reconocido en todas sus facetas, como autor, director, intérprete, productor e investigador teatral, y presentado por Antonio Serrano.