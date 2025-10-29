Cinco detenidos en Almería tras intervenir 11.000 litros de combustible en varias acciones contra el 'petaqueo'

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras dos tras las distintas actuaciones realizadas en la última semana contra el 'petaqueo', que les ha permitido intervenir casi 11.000 litros de combustible así como cinco vehículos, una embarcación y tres motores fueraborda.

Las operaciones contra el contrabando tanto en el Poniente como en el Levante permitieron incautarse de casi 200 garrafas de combustible en las costas del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde con las vigilancias de la costa y en tres actuaciones distintas en La Isleta del Moro, La Almadraba y Rodalquilar, fueron intervenidos tres vehículos el pasado lunes.

Asimismo, el pasado domingo se localizó e intervino un vehículo conducido por un menor de edad con 16 garrafas de combustible en la zona del Poniente almeriense, donde se había dado aviso de que dos coches habían llenado un gran número de garrafas en gasolineras para su posterior reparto.

Gracias a esta colaboración, se pudo identificar al menor al que se achaca un delito contra la seguridad vial, al carecer del correspondiente permiso de conducción, y otro de transporte de mercancías peligrosas.

Dos días antes, el 24 de octubre, los agentes de Guardia Civil y Policía Local localizaron en Berja una furgoneta estacionada con varias personas que manipulaban unas garrafas de combustible. Al detectar la presencia policial, huyeron del lugar aunque luego fueron arrestadas. A estos se les intervinieron dos vehículos, 122 garrafas de combustible y un motor fueraborda.

En materia de contrabando, la Guardia Civil de Almería ha detenido en lo que va de año a más de una 40 de personas y se ha aprehendido de más de cerca de 75.000 litros de combustible, 55 embarcaciones y una decena de vehículos.