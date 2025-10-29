Detenidos en Almería con 1.400 litros de gasolina en una furgoneta tras intentar atropellar a agentes en su huida

Garrafas de gasolina intervenidas por la Policía Local en una furgoneta tras una persecuión en Almería - POLICÍA LOCAL DE ALMERÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 29 octubre 2025 8:27

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha detenido a dos jóvenes que transportaban en una furgoneta 1.400 litros de gasolina distribuidas en 56 garrafas y que intentaron atropellar y echar a los agentes de la calzada con maniobras bruscas cuando trataban de impedir su huida.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, los dos detenidos, de 26 y 29 años de edad y nacionalidad marroquí, están acusados de los presuntos delitos de atentado, contra la seguridad vial y de portar gasolina sin las medidas y medios de seguridad necesarios, con peligro en su transporte y colaboración con organización criminal.

Los hechos ocurrieron sobre las 04.30 horas del pasado martes cuando agentes de servicio uniformados observaron una furgoneta circulando a gran velocidad por la Carretera del Mamí, en La Cañada. Los agentes dieron indicaciones ópticas y acústicas para que se detuviera pero el conductor hizo caso omiso, realizando maniobras bruscas y peligrosas para intentar echarlos de la calzada.

Durante la persecución en la Carretera de Níjar-La Cañada, junto a una cooperativa cercana, la patrulla policial fue bloqueada por un segundo vehículo, que posteriormente se dio a la fuga en dirección a Almería, para evitar que continuará con la persecución.

Sin embargo, los agentes ya habían comunicado a compañeros la situación, por lo que una segunda patrulla policial procedió al corte de la citada vía, en dirección a El Alquián. Cuando la furgoneta huida se percató de ello embistió a los agentes, que tuvieron que apartarse para no ser atropellados, emprendiendo la fuga por un camino de tierra en dirección a Venta Gaspar, perdiendo el control poco después a la altura de la calle Cabrera para terminar colisionando contra una señal de tráfico.

Los dos ocupantes salieron del vehículo para huir a pie en diferentes direcciones, siendo detenidos minutos después por los agentes, que se incautaron también de la gasolina que, sin ninguna seguridad, transportaban en la furgoneta accidentada.

