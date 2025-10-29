Dos detenidos por transportar 140 petacas de gasolina para narcolanchas en una furgoneta en la A-4 en Cádiz

Archivo - Garrafas de gasolina incautadas en una playa de Rota en agosto de 2025. ARCHIVO. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz, en un operativo policial realizado contra la logística y el avituallamiento del narcotráfico, ha interceptado en la localidad de Chiclana de la Frontera una furgoneta de alquiler que encontraba cargada con 140 petacas de gasolina mientras circulaba por la carretera A-4, deteniendo a dos personas por un delito de tenencia de sustancias explosivas.

En una nota, el Instituto Armado ha detallado que los hechos ocurrieron durante la tarde de este pasado martes, cuando los guardias civiles detectaron una furgoneta que circulaba por la A-4 en actitud sospechosa y susceptible de transportar sustancias inflamables.

Durante el operativo para su interceptación, en el que intervienen unidades de Seguridad Ciudadana y Equipo Roca, se realizó un seguimiento controlado hasta su interceptación en dicha carretera.

El vehículo, en el que viajaban dos personas, fue interceptado a la altura de la salida del Poblado de Doña Blanca. Allí se comprobó que efectivamente transportaba 140 petacas de gasolina, que arrojó un peso total de 3.500 litros.

Por estos hechos, el conductor y su acompañante fueron detenidos por un delito tenencia de sustancias explosivas.