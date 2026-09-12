El Club de Marketing de Almería premia el Paseo como Mejor Acción de Transformación

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que fue la encargada de recoger el galardón para el Paseo, agradeció al Club de Marketing el reconocimiento. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club de Marketing de Almería ha celebrado una nueva edición de su gran cita anual, la VI Gala de los Premios CMKA, que reunió en la Casa del Mayorazgo a cerca de un centenar de empresarios, profesionales, representantes institucionales y miembros de la comunidad empresarial almeriense. En el encuentro se entregó uno de los galardones a la obra del Paseo de Almería, premiada como Mejor Acción de Tranformación.

Bajo el título 'El Gran Baile de Máscaras del Marketing', el Club convirtió su sexta gala en una experiencia inspirada en los grandes bailes de época, con una cuidada puesta en escena que tuvo como hilo conductor a Lady Marketington, el personaje creado para narrar una velada en la que el talento, las relaciones profesionales y las personas fueron los grandes protagonistas.

La noche sirvió, sobre todo, para reconocer a empresas, proyectos y profesionales que durante el último año han destacado por su capacidad para innovar, transformar, conectar con sus públicos y contribuir a proyectar la imagen de Almería, entre ellos la obra del Paseo de Almería, premiada como Mejor Acción de Tranformación.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que fue la encargada de recoger el galardón, agradeció al Club de Marketing el reconocimiento, "que es el primero de otros muchos que llegarán. Se trataba de asumir un reto que hemos coseguido y no es otro que lograr que el Paseo fuera aquello para lo que fue concebido: un lugar de sociabilidad, de tránsito, de encontrarte a gusto, en un espacio con más jardines, con más árboles, con más bancos, con refugios climáticos y con lugares versátiles".

SEIS RECONOCIMIENTOS AL TALENTO ALMERIENSE

Ikos Advanced recibió el premio a la Mejor Acción Digital por su apuesta por la digitalización del sector agrícola y por el desarrollo de herramientas capaces de transformar los datos en información útil para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de agricultores, técnicos y empresas. Victoria González Mercado fue la persona encargada de recoger el galardón.

Clasijazz recibió el premio a la Mejor Experiencia de Marca, destacando la capacidad de la organización para generar una comunidad en torno a la cultura, la participación y el sentimiento de pertenencia, convirtiendo cada interacción con su público en una experiencia reconocible y diferencial. Pablo Mazuecos fue el encargado de recoger el galardón.

Senator Hotels & Resorts recibió el premio a la Mejor Acción Comercial, una compañía de ADN almeriense cuya trayectoria refleja la capacidad de combinar estrategia comercial, adaptación al mercado y crecimiento, junto a una importante implicación con la provincia. Lo recogió Marta Galdo Defuentes.

Sandía Fashion recibió el premio a la Mejor Producto, poniendo en valor una trayectoria que ha conseguido convertir un producto hortofrutícola en una marca reconocible, diferenciada y con personalidad propia. Joaquín Hidalgo fue la persona encargada de recoger el galardón.

El Paseo de Almería recibió el premio a la Mejor Acción de Transformación, como reconocimiento a un proyecto que ha transformado uno de los principales espacios urbanos de la capital y ha recuperado el Paseo como lugar de encuentro para ciudadanos, visitantes y actividad comercial. La alcaldesa, María del Mar Vázquez recogió el galardón en nombre del Ayuntamiento.

Finalmente, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el reconocimiento a Álex Baena como Mejor Embajador de Almería 2026 por una trayectoria deportiva que le ha llevado a situarse en la élite del fútbol y por mantener permanentemente su vinculación con Almería y Roquetas de Mar. Ante la imposibilidad del futbolista de asistir personalmente, el premio fue recogido por su madre, Sara Rodríguez, tras la proyección de un vídeo de Álex Baena dirigido a los asistentes.

UNA GALA CONCEBIDA COMO UNA EXPERIENCIA

Más allá de la entrega de premios, el Club volvió a apostar por un formato en el que el 'networking' y la creación de relaciones profesionales forman parte de la propia experiencia.

Los invitados fueron distribuidos en diferentes 'Casas', identificadas mediante llaves y colores, y participaron durante la noche en distintas dinámicas destinadas a favorecer las conversaciones y los encuentros entre profesionales.

La recepción, acompañada por música de cuerda, dio paso a una cena en los jardines de la Casa del Mayorazgo, donde la narrativa de Lady Marketington fue descubriendo progresivamente algunas de las sorpresas de la velada.

El 'Muro de los Rumores', las diferentes crónicas repartidas entre las mesas y la figura de 'El Observador' aportaron el componente más lúdico a una gala que buscó trasladar una idea muy presente en la filosofía del Club: detrás de las empresas, las marcas y las estrategias siempre están las personas.

Precisamente, algunos invitados recibieron durante la cena la misión secreta de ejercer como "observadores" y elegir entre los miembros de sus mesas a aquellas personas que mejor habían representado el espíritu de la denominada 'Alta Sociedad del Marketing', valorando especialmente su capacidad para conectar, conversar e inspirar a quienes tenían alrededor.

UNA COMUNIDAD QUE CONTINÚA CRECIENDO

El presidente del Club de Marketing de Almería, Juan Felipe Navarro, participó en la apertura de la ceremonia de entrega de premios, en una noche que volvió a poner de manifiesto el crecimiento de una comunidad que reúne a profesionales procedentes de numerosos sectores de la economía almeriense.

La gala contó además con el respaldo de sus cinco 'Casas Patrocinadoras': Di Pietro, ATU, Vellsam, Alborán Eventos y CM2000, cuyo apoyo hizo posible la celebración de esta sexta edición.

El Club agradeció igualmente la colaboración de las empresas y entidades que lo acompañan a lo largo del año: Cajamar, Cosentino, Onlinemente, CM2000, Vellsam, Impretienda, Noticias Trabajo - HuffPost, Di Pietro, Centro Comercial Torrecárdenas, Cultiva y Taller Agencia.

Tras la ceremonia, la velada abandonó definitivamente el protocolo para recuperar el espíritu de los grandes bailes. Un breve vals inspirado en el universo Bridgerton abrió la pista y dio paso a la fiesta con dj que cerró la sexta edición de la gala.