COAG Almería ve positiva la regularización de inmigrantes y pide conocer el proceso para poder aplicarlo en el campo

Archivo - El secretario provincial de COAG en Almería y responsable estatal de Frutas y Hortalizas de la organización, Andrés Góngora. - COAG - Archivo

ALMERÍA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial de COAG en Almería y responsable estatal de Frutas y Hortalizas de la organización, Andrés Góngora, ha considerado positivo el proceso de regularización de personas inmigrantes al entender que debe garantizar tanto el derecho a residir en España como a trabajar, aunque ha reclamado mayor claridad sobre cómo se articulará para que pueda aplicarse en el sector agrario.

En declaraciones ofrecidas a los medios durante la concentración en Almería de las organizaciones agrarias para protestar contra el acuerdo de Mercosur, ha advertido de que el proceso se ha planteado "de espaldas del sector agrario", pese a que es el que "mayoritariamente contrata a estas personas inmigrantes", y ha subrayado que la principal demanda pasa por conocer cómo se va a desarrollar, si se va a necesitar o no un precontrato y en qué condiciones.

En este sentido, ha reclamado que se abra el "marco de interlocución" con las organizaciones agrarias en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Asuntos Sociales, al considerar que "no es lógico que se aplique una normativa que luego, cuando los que la tenemos que aplicar, no la podemos llevar a cabo".

Como ejemplo, Góngora ha aludido al actual mecanismo del arraigo, para el que exigen un contrato de 12 meses o un precontrato de 12 meses, una condición que, según ha remarcado, "en el sector agrario, un contrato de 12 meses es imposible porque nos movemos por campaña".