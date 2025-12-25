Condenado a casi cuatro años de cárcel tras ser sorprendido con un alijo de más de 335 kilos de hachís

Archivo - Entrada de la Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial ha condenado a tres años y diez meses de prisión a un hombre que fue sorprendido cuando pilotaba una embarcación por las costas de El Ejido (Almería) en la que se localizaron más de 335 kilos de hachís que iban a ser dedicados al tráfico ilícito.

El acusado reconoció los hechos que figuran en la sentencia, declarada en firme, en la que se acuerda sustituir la pena privativa de libertad por la expulsión del territorio español por periodo de 10 años una vez tenga cumplida dos tercios de la misma.

La resolución judicial, consultada por Europa Press, también impone al condenado dos multas de 6.867.749,04 euros cada una, con dos meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e insolvencia acreditada por cada una de ellas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 21,30 horas del pasado 9 de mayo, cuando el acusado pilotaba una embarcación semirrígida de unos 5,8 metros de eslora equipada con un motor de 115 caballos valorada pericialmente en 3.000 euros perpendicular a la costa del Punta del Sabinar en El Ejido (Almería).

Las autoridades le interceptaron a bordo de la citada embarcación un total de 12 fardos y una caja de una sustancia que, una vez analizada, ha resultado ser resina de hachís, con una pureza de entre el 41,6 y el 26 por ciento, según el lote.

El alijo arrojó finalmente un peso de 335,1 kilos, de forma que su valor en el mercado habría superado de 2,28 millones de euros, ya que la finalidad de la droga era ser distribuida a terceros.

La sentencia apunta además que los 90 euros en efectivo encontrados en poder del acusado procedía de otras transacciones con sustancias estupefacientes, al igual que sus dos teléfonos móviles, que eran utilizados por el acusado para contactar con posibles compradores.