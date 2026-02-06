Condenado por intentar matar a un hombre de una puñalada en un parque de Gádor (Almería) el día de Año Nuevo de 2024

Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cinco años y seis meses de prisión a un hombre que intentó matar de una puñalada en el costado a otro en un parque de Gádor (Almería) el día de Año Nuevo de 2024.

La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la que cabe recurso, condena al acusado por un homicidio en tentativa y lo absuelve de un delito de lesiones ante el corte sufrido por otro implicado, quien intentó arrebatarle el cuchillo al atacante al entender que estas heridas se provocaron de manera accidental y no intencionada.

Además de la pena de prisión, el acusado deberá abonar a la víctima una indemnización de 2.080 euros y no se podrá acercar a la misma ni comunicarse con ella durante nueve años. El tribunal también dispone que el último tercio de la condena sea conmutado por la expulsión del territorio nacional.

Los hechos tuvieron lugar el 1 de enero de 2024 cuando el acusado se encontraba en un parque cercano a un bar de Gádor e inició una discusión con otros dos varones en la que golpeó a uno de ellos con una botella de cristal.

Acto seguido, y mientras esgrimía una navaja "de grandes dimensiones", propinó una puñalada en el costado a la víctima con la intención de "causarle una muerte cierta". La herida que le produjo desde la zona de la espalda le provocó un neumotórax, entre otras heridas derivadas del ataque.

Después de que el afectado cayera al suelo, su amigo reaccionó para impedir que el acusado continuara con la agresión, de modo que al intentar quitarle el cuchillo, agarró el arma por su hoja, con lo que se hirió en una mano. Fue entonces cuando el acusado huyó del lugar.

El tribunal estimó la declaración que prestaron los perjudicados, quienes se mostraron "coherentes, constantes, y plenamente creíbles" a la hora de describir la actuación del acusado, que se vio respaldada por los informes médicos aportados a la causa.

"La autoría del acusado se torna evidente, no sólo por las manifestaciones de los dos testigos referidos, sino en base a las resultado de la investigación policial", expone la Sección Tercera en cuanto a las indagaciones realizadas por la Guardia Civil, que chocan con la versión "poco creíble" del acusado, ya que este "se limitó a negar los hechos así como conocer a los testigos".

La resolución explica que las heridas de la principal víctima, quien pudo identificar desde el principio al sospechoso porque tenía su nombre, teléfono y foto, eran compatibles con un ataque con un cuchillo, el cual además se dirigió a una zona de riesgo "vital".

El tribunal aprecia en este sentido que hubo un "animus necandi" o intención de acabar con la vida de la víctima mediante, al menos, un dolo eventual, puesto que no le asestó una sino "varias puñaladas" tras lo que se fue del parque, dejando a la víctima allí y sin solicitar socorro.