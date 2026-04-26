Condenado a seis años de cárcel el piloto de una patera con 11 ocupantes rescatados con hipotermia en Almería

Archivo - Una patera en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a seis años de prisión al patrón de una patera que fue localizada con otras once personas a bordo --seis varones, tres mujeres y dos menores-- con síntomas de hipotermia después de que la embarcación quedara a la deriva en varias ocasiones durante la travesía, que se realizó en diciembre de 2024.

El fallo, dictado en firme ante el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, lo condena por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con grave peligro para la vida y ánimo de lucro, ya que accedió a pilotar la embarcación desde las costas de Argelia a cambio de unos 50.000 dinares que le entregó la mafia que organizó la ruta.

Según la sentencia consultada por Europa Press, el varón carecía de pericia así como de capacitación técnica o práctica para realizar un viaje en alta mar por el que cobró entre 6.000 y 8.000 euros a cada uno de los ocupantes de la embarcación antes de partir de las costas de Orán (Argelia) rumbo a España sobre las 19,30 horas del 13 de diciembre.

Durante el viaje, la patera de 5,5 metros de eslora equipada con un motor fueraborda en mal estado sufrió varios percances debido al sobrepeso que soportaba, la altura de las olas y la velocidad que tomó, lo que hizo que hubiera que achicar agua manualmente así como se mojaran los elementos de navegación.

Como consecuencia, la patera perdió el rumbo, por lo que el piloto trató de acercarse a un buque mercante para ser rescatados. No obstante, al carecer de iluminación no fue vista por el buque, toda vez que quedó a la deriva tras detener el motor.

No fue hasta las 6,00 horas cuando los inmigrantes avistaron la costa española, por lo que rogaron al patrón que retomara la travesía, lo que hizo con dificultad debido al estado agitado del mar. Los inmigrantes tuvieron que achicar el agua con los bidones de gasolina vacíos que transportaban para alimentar el motor.

Tras tres horas de desplazamiento, en el que volvieron a quedar a la deriva, la patrullera Río Jiloca de la Guardia Civil los rescató sobre las 12,00 horas del 14 de diciembre y les prestó asistencia, ya que muchos de los integrantes de la patera mostraban síntomas de hipotermia.

Asimismo, los agentes procedieron a la detención del patrón de la patera, quien en el momento de ser arrestado llevaba consigo 263.000 dinares fraccionados en billetes procedentes de su actividad ilícita.

La resolución da cuenta del peligro para la vida y la integridad de los ocupantes que presentaba el viaje, que carecía de condiciones mínimas de seguridad por diversos factores como el peso que debía soportar la patera, no solo de sus ocupantes sino también de las 12 o 13 garrafas de gasolina de 20 litros que llevaba con el consiguiente riesgo de incendio.