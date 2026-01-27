Condenados tras intentar huir de la Guardia Civil con una patera que transportó a nueve migrantes hasta Almería

Archivo - Un helicóptero de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la pena de seis años y cuatro meses de prisión para dos hombres acusados de organizar una patera con nueve personas que desembarcaron en una cala de Cabo de Gata antes de iniciar su huida a lo largo de unas 40 millas náuticas hasta Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), donde fueron detenidos pese a sus esfuerzos por dar esquinazo a la Guardia Civil.

La resolución judicial desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de ambos acusados y confirma la pena por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al no apreciar errores en la valoración de las pruebas por parte de la Audiencia Provincial, que determinó su culpabilidad.

La sentencia apunta que ambos acusados promovieron con otras personas no identificadas la inmigración clandestina mediante una patera desde las costas de Orán (Argelia) hasta Almería que organizaron a cambio de indeterminadas cantidades de dinero a los nueve ocupantes de la misma

Así, uno de ellos patroneó la embarcación semirrígida de 5,5 metros de eslora mientras que el otro asumió el control, repostaje y mantenimiento del motor de 115 caballos que equipaba la patera durante el trayecto, a pesar de que ninguno poseía la pericia o capacidad suficiente que se exige para la navegación en alta mar.

La embarcación fue avistada sobre las 11,00 horas del 27 de mayo de 2024 por una unidad aérea de la Guardia Civil, que inició una persecución sobre la patera mientras que se movilizaba el resto de medios.

En este sentido, los agentes del Servicio Marítimo pudieron apreciar a los acusados cuando desembarcaban a los nueve migrantes que transportaba en la Cala Tomate de San José, en Níjar, para seguir costeando hacia el poniente con amagos de tocar tierra hasta que, finalmente, desembarcaron en la Playa de Aguadulce, en Roquetas de Mar, donde fueron detenidos.

De forma paralela, las autoridades detuvieron a tres de los nueve inmigrantes que viajaban en la embarcación patroneada por los acusados, los cuales fueron ingresados en el CATE al estar en situación administrativa irregular.

La embarcación, en la que también había cinco garrafas de gasolina, puso en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo al no reunir las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, requeridas para la realización de este tipo de viajes.