Condenando en Almería por continuos malos tratos a su esposa, a la que encerró varios días durante un crucero

Archivo - Audiencia Provincial de Almería - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cinco años y medio de prisión a un hombre por siete delitos de malos tratos y coacciones en el ámbito de la violencia de género debido a los múltiples abusos y vejaciones a los que sometió a su esposa desde poco después del matrimonio, llegando incluso a encerrarla en un camarote durante un crucero así como a controlar sus finanzas, sin que la mujer pudiera disponer libremente del dinero que ella misma ganaba.

El fallo, consultado por Europa Press y dictado en firme tras el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, le impone además un alejamiento de 500 metros e incomunicación hacia la víctima durante 21 años y seis meses, toda vez que deberá indemnizarla con 20.000 euros por los daños causados.

La víctima, que sufrió un estrés postraumático "crónico" y "de carácter extremo" por estos hechos, fue encerrada por el acusado en un camarote durante el crucero de ocho días que la pareja realizó en agosto de 2017, de modo que el varón solo le permitió salir del camarote para realizar "dos excursiones" en todo el viaje.

Así, durante la misma travesía, la mujer fue agredida por el condenado cuando le dijo que quería salir del camarote, de modo que la echó de la estancia "insultándola" y "tirando el contenido del equipaje", sin permitirle entrar durante "unas horas", lo que el tribunal castiga en su conjunto con un año y medio de prisión por un delito de maltrato y otro de coacciones.

La resolución narra diversos episodios violentos por parte del acusado, quien golpeó a la víctima en la cabeza durante un viaje a Granada mientras que en otra ocasión, antes del viaje de novios, le retiró una silla justo antes de que se bajara del mostrador de la cocina para que se cayera al suelo, lo que le provocó una esguince. Esa vez, como en otras posteriores, el acusado se opuso a que fuera al médico tantas veces como necesitara.

El texto da cuenta de la violencia "física y psíquica" desplegada por el condenado tras los primeros seis meses de la relación, con una actitud "celosa" hacia ella, lo que le llevó incluso a "controlar sus llamadas" en el ámbito profesional así como a instalar "una mesa auxiliar en el despacho" de la mujer para "controlar su día a día".

Fue en el despacho donde se sucedieron varias de las agresiones tras las que le impidió ir al médico y por las que el varón ha sido condenado. Así, la sentencia recoge un episodio violento en el que el hombre tiró el ordenador y parte del mobiliario, ante lo que la mujer se refugió la terraza, si bien pudo llegar hasta ella y cogerle del brazo, de modo que "la empujó contra un pequeño muro" mientras la instaba a tirarse.

El "escándalo" provocó que la policía se personara en el lugar de los hechos, donde el acusado "abrió la puerta" y le dijo a los agentes que "no había pasado nada". Así, cuando estos se marcharon, le "lanzó con fuerza las llaves de la puerta" a la víctima en un pie, quien tampoco recibió asistencia médica por ello.

UN FÉRREO CONTROL ECONÓMICO

La sentencia da por demostrado que hasta el divorcio de la pareja, en julio de 2019, el acusado encerró "en varias ocasiones" en la vivienda que ambos compartían a la mujer, a la que controlaba desde todos los ámbitos.

A pesar de que era ella la que aportaba los ingresos a la pareja como fruto de su trabajo, el acusado gestionaba las cuentas bancarias hasta el punto de que la mujer debía "pedir permiso" para "disponer del dinero".

Asimismo, cuando recibía el pago de algún cliente, en ocasiones el acusado "la encerraba en el despacho mientras él iba al banco a ingresar el dinero en la cuenta bancaria".

Esta actitud causó en la víctima un "miedo insuperable", pues "temía por su vida", toda vez que también recibía amenazas de muerte, lo que hizo que quedara amedrentada sin ser capaz de denunciar a su maltratador quien, por otra parte, reaccionaba "violentamente" cuando ella le proponía poner fin a la relación.

Ante esta situación y por recomendación del psicólogo al que acudió la pareja, la perjudicada empezó a grabar los distintos episodios violentos, ante lo que el acusado "reaccionaba una veces con indiferencia" y otras "rompiéndole el teléfono móvil con el que realizaba las grabaciones".

El teléfono 016 es el número de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial para las víctimas de violencia contra las mujeres y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 53 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.